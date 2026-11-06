Muğla\'da ekim operasyonlarında 20 kişi tutuklandı, 1,5 milyon TL vergi kaybı önlendi

MUĞLA'da polisin ekim ayında düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Böylece yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybı önlenirken, bölgesel faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ekim ayı boyunca kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 171 litre kaçak ve sahte alkol, 178 elektronik sigara, 502 paket kaçak sigara, 13 kaçak eşya ile 466 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarla yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonlarda ayrıca 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 480 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan ekim ayı içerisinde bölgesel faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 34 şüpheliden 20'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.