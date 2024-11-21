Muğla'da 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Muğla'da 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' Projesi Hayata Geçti

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Kıran Mahallesi'nde 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi'ni başlattı. Etkinliklerde çocuklar için yaratıcı drama, sanat etkinlikleri ve dans gösterimleri düzenlendi. Proje, kırsal alandaki çocuklara oyuncaklar sunarak eğitim fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

21.11.2024 16:50  Güncelleme: 17:49
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Menteşe'nin Kıran Mahallesi'nde 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi'ni çocuklar ile buluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde, 'Çocuk Hakları' konulu yaratıcı drama atölyesi, sanat etkinliği, el baskısı ve dans etkinlikleri ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi projesi hizmet alanını genişletiyor. Bu kapsamda 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' projesiyle kırsal mahallelerdeki çocuklar mahallelerinde oyuncaklara kavuşacak. 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' kırsal mahallerde yaşayan okul öncesi eğitim alamayan çocukların, bilişsel gelişimlerine destek olmayı, yaratıcılık becerilerini ve motor becerilerini arttırmayı, gelişimlerini desteklemeyi ve aileleri çocukların eğitimi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bu hizmetle çocuklar, farklı aktiviteler yaparken oyunlarla öğrenecek ve gün sonunda ödünç oyuncaklarını alabilecek. 14 gün süre ile aldıkları oyuncakla oynayan çocuklar, araç bulundukları bölgeye geldiğinde aldıkları oyuncakları iade ederek yenilerini alabilecek.

"Her çocuğun eşit şekilde oyun oynama ve öğrenme hakkı olduğuna inanıyoruz"

13 ilçesi 574 mahallesi ile Muğla'nın geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu geniş coğrafyada tüm vatandaşlar için hizmet ürettiklerini ve vatandaşların ayağına kadar bu hizmeti götürerek ulaşılabilirliği arttırdıklarını söyledi. Başkan Aras, "Gezici Oyuncak Kütüphane'miz ilk defa 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yola çıktı. Tüm çocuklarımızın oyuncağa ulaşmasını ve birlikte oyunlar oynayarak büyümesini istiyoruz. Bu amaçla yollara düştük ve çocuklarımızın yüzünde gülümseme olmak istedik. Her çocuğun eşit şekilde oyun oynama ve öğrenme hakkı olduğuna inanıyoruz. Gezici Oyuncak Kütüphane'miz ile kırsalda yaşayan çocuklarımıza oyuncaklarla beraber fırsat eşitliği sunuyor, onların hayal dünyalarını zenginleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızın haklarını savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için daha güzel bir dünya kurma yolunda durmadan çalışacağız" diye konuştu.

"14 gün süreyle belli lokasyondaki kırsal mahallelerdeki çocuklara oyuncak vereceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Gelişim Uzmanı Güliz Ünal da "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan 'her çocuk oynama hakkına sahiptir' maddesine vurgu yaparak 'Gezici Oyuncak Kütüphane'mizi kırsaldaki çocuklarımızla buluşturduk. 'Gezici Oyuncak Kütüphane'miz 14 gün süreyle belli lokasyondaki kırsal mahallelerdeki çocuklara oyuncak vereceğiz. 14 günün ardından çocuklar bir önceki aldığı oyuncağı vererek yeni bir oyuncak alabilecek. Aynı zamanda farkındalık, psikolog eğitimi verilmesini hedefliyoruz. Burada amacımız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunarken onları oyuncaklarla buluşturmak ve aynı zamanda eğitimler ve etkinlikler yoluyla verimli vakit geçirmelerini sağlamak" dedi.

"Çocuk hakları demek bence çocukların oynama hakları demek"

İlk defa 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi'ni gören çocuklar, eğitimlerle otobüsü tanıma fırsatı buldu. Etkinliğe katılan anneler ve çocuklar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-(Anne) Büşra Durna: "Çocukların sosyalleşmesi için çok güzel bir uygulama. Otobüsle etkinlikler ayağımıza kadar geldi. Çocuklarını dışarı götüremeyenler var, köyden çıkamayanlar var o yüzden bu gezici otobüs büyük bir şans. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

-(Anne) Şefika Durgut: "Köyümüze bu hizmetin gelmesi çok güzel bir şey. İlk defa böyle bir etkinlik yapılıyor, bunun için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Çocuklar da çok mutlu oldu, çok güzel etkinlikler yaptı."

- Pınar Durna Karasoy: "Çok yakın zamanda Kıran'da büyük bir yangın atlattık. Bir afetin ardından böyle güzel bir etkinliğin burada yapılması hem köyümüz için hem de köyümüzde yaşayan çocuklarımız için çok değerli. Herkese bu proje için teşekkür ederim."

-Erol Saka: "Burada oyuncaklarla oynadık, arkadaşlarımızla yemekler yedik, oyunlarla eğlendik ve yüz boyaması yaptık. Çocuk hakları demek bence çocukların oynama hakları demek."

Muğla\'da \'Gezici Oyuncak Kütüphanesi\' Projesi Hayata Geçti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 'Gezici Oyuncak Kütüphanesi' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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