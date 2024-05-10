Muğla'da sendika üyesi eğitimciler İstanbul'da öğretmenin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Muğla'da sendika üyesi eğitimciler İstanbul'da öğretmenin öldürülmesini protesto etti

Muğla\'da sendika üyesi eğitimciler İstanbul\'da öğretmenin öldürülmesini protesto etti

Muğla'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki eyleme yüzlerce öğretmen katıldı. Eylemde tepki olarak kalem bırakan öğretmenler adına Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü Sen isimli sendikaların temsilcileri tarafından basın açıklaması yapıldı.

10.05.2024 16:12
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Muğla'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki eyleme yüzlerce öğretmen katıldı. "Öldürmek Suçtur, Yaşamak Haktır", "Susma Haykır Yaşamak Haktır", "Susmuyoruz Korkmuyoruz Yaşamak İstiyoruz", "Öğretmene Sahip Çık, Geleceği Karartma" sloganları atan öğretmenler, "Öğretmenime Dokunma, Yeter Artık" yazılı büyük bir pankart açtı.

Eylemde tepki olarak kalem bırakan öğretmenler adına Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü Sen isimli sendikaların temsilcileri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası'na üye öğretmenler, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

"Artık yeter! Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır" yazılı pankart açan ve sloganlar atan öğretmenler, İbrahim Oktugan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini kınadı.

Sendikalar adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Dalaman Temsilcisi Fevzi Yılmaz, son zamanlarda okullarda şiddet olaylarının giderek arttığını söyledi.

Okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını isteyen Yılmaz, "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz." dedi.

Fethiye Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen öğretmenler de iş bırakarak eylem yaptı. Eğitim İş Sendikası, Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen ortak basın açıklamasında bulundu.

Yapılan basın açıklamasında, "Öğretmenler, toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki, eğitimsiz bir toplum, karanlığa mahkumdur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da sendika üyesi eğitimciler İstanbul'da öğretmenin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

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