Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a çarparak ölümüne neden oldu. Otomobil, ardından bir akaryakıt istasyonundaki park halindeki araca çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

12.12.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
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MUĞLA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a (44), ardından da girdiği akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile çarptı. Çalık hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Umut Camcı (22) ile yanındaki Emirhan Var (19) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Camcı'nın kontrolünü yitirdiği 48 US 752 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a çarptı. Çalık'ı önüne alıp bir akaryakıt istasyonuna giren otomobil, burada da park halindeki 34 UD 4646 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Camcı ile yanındaki Emirhan Var yaralanırken, Alper Çalık ise yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, anbean akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansırken, Çalık'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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