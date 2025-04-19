Muğla'da Turizm Buluşmasında Planlı Gelişim ve Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Muğla'da Turizm Buluşmasında Planlı Gelişim ve Yatırım Çağrısı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda kentin taşıma kapasitesinin sınırlarına ulaştığını belirterek, kontrollü büyüme ve merkezi hükümetle iş birliğiyle yatırımların gerekliliğine dikkat çekti.

19.04.2025 11:54  Güncelleme: 14:27
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(MUĞLA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda planlı gelişim ve ortak yatırım çağrısı yaptı.

Başkan Aras, Marmaris'te gerçekleştirilen Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda kentin taşıma kapasitesinin sınırlarına ulaştığını vurgulayarak, kontrollü büyüme, planlı imar ve merkezi hükümetle iş birliği içinde yapılacak yatırımların gerekliliğine dikkati çekti.

Muğla'nın her yıl 4,5 milyon yabancı, 3,5 milyon yerli turiste ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Aras, pandemiden sonra artan nüfus baskısının altyapı ve çevresel sorunları derinleştirdiğine işaret ederek, "Turizmin gelişmesini istiyoruz ancak kentlerin taşıma kapasitesini aşacak nüfus artışı, yerel halkla turizmciler arasında sorunlar yaratıyor. Çünkü su, altyapı, ulaşım ve kıyı kullanımı gibi kaynaklar sınırlı" dedi.

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik merkezlerde yeni yatırımların ancak sağlam imar planları ve altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir olabileceğini vurgulayan Başkan Aras, özellikle Bozburun, Selimiye, Söğüt ve Hisarönü gibi bölgelerde kanalizasyon altyapısının olmadığını ve bu durumun hem çevre hem de turizm açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti. Başkan Aras, "Bozburun Yarımadası'na su götürdük ama kanalizasyon yok. Bu bölge özel çevre koruma bölgesi olduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acil bir şekilde imar planlarının çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye'den Bodrum'a kadar toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri gibi kritik hizmetler için de çalışmalar yapıldığını ancak yatırımların Muğla'nın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 5,5 milyar TL, bağlı kuruluş MUSKİ'nin ise 4,5 milyar TL olduğunu aktaran Başkan Aras, sadece bir katı atık tesisinin maliyetinin 1,5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Aras, "Yerel yönetim bütçeleriyle bu yatırımları tek başımıza yapmamız mümkün değil. Tüm turizm kentlerine merkezi hükümetin yatırım önceliği vermesi gerekiyor" dedi.

Torba'da örnek iş birliği

Başkan Aras, Torba, Kızılağaç, Yalıçiftlik kanalizasyon şebekesi ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesini örnek göstererek, benzer iş birliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yangın yönetmeliği sorunu turizmi zorluyor

Özellikle ahşap yapıların yoğun olduğu Akyaka ve Dalyan gibi bölgelerde mevcut yangın yönetmeliğiyle uygulamada yaşanan uyumsuzluklara değinen Başkan Aras, bu durumun ruhsat almayı zorlaştırdığını ve turizmcinin önünü tıkadığını belirtti. Yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Aras, bu konuda destek sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte kapsamlı bir Turizm Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, her ilçenin kendi dinamiklerine göre belirlenecek ihtiyaç ve sorumlulukların bu planda yer alacağını duyurdu. Aras, "Bu planda yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve sektörün sorumluluklarını net şekilde tanımlayacağız. Herkesin bu sürece katkı sunmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Ekonomi, Turizm, Güncel, Çevre, Muğla, Son Dakika

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