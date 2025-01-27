Muğla'da Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenleniyor - Son Dakika
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Muğla'da Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenleniyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesi amacıyla birçok etkinlik ve atölye düzenliyor. Buz Paten Pisti, Çocuk Film Günleri ve çeşitli atölyelerle çocukların eğlenceli bir tatil geçirmesi hedefleniyor.

27.01.2025 17:09  Güncelleme: 22:43
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Düzenlediğimiz tüm etkinliklerde temel amacımız, çocuklarımıza 'değerli' olduklarını hissettirmek ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Onların yüzündeki bir gülümseme, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi.

Çocukların tatil süresince verimli vakit geçirmesini amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi; Buz Paten Pisti, Çocuk Film Günleri, Çocuk Atölyeleri, Resim Atölyeleri, Felsefe Atölyeleri ve kütüphaneleriyle çocukların tatilini eğlenceli hale getiriyor. Muğla'nın her ilçesinden çocukların katılabileceği ve ücretsiz Çocuk Film Günleri ise özellikle kırsalda daha önce sinema deneyimi olmayan çocukların hayalini gerçekleştiriyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan etkinlikte film izlemeye gelen çocuklar önce biletlerini ardından da patlamış mısırlarını alarak gerçek bir sinema deneyimi yaşıyor. Günde yaklaşık 150 çocuğun katıldığı etkinlikte 2 ayrı film gösterimi yapılıyor. 1 Şubat'a kadar devam edecek etkinlikte 13.00 ve 16.00 saatlerinde gösterilen filmler çocuklara neşe oluyor.

Yılbaşı Festivali'nden bu yana her yaşa hizmet eden Buz Paten Pisti, özellikle ilk defa buz pateni yapan öğrencilerin gözdesi haline geldi. Kent Meydanı'nda bulunan Pist, hem profesyonel kayıcılara hem de yeni başlayanlara güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Pist, hafta içi saat 14.00 ile 22.00, hafta sonu ise 10.00 ile 00.00'a kadar misafirlerini ağırlıyor. Buz Paten Pisti, sadece spor yapmak için değil, aynı zamanda sosyalleşmek ve yeni arkadaşlıklar kurmak için de ideal bir yer haline geldi.

Hem eğlence hem bilim

Öte yandan, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği keyifli etkinlikler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan atölyeler aracılığıyla sunuluyor. 7-10 yaş arası çocuklara yönelik Resim Atölyesi, onların yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflerken, sanatla iç içe bir ortamda kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor. Çocuk Atölyeleri ise yine aynı yaş grubuna hitap ederek çocukların el becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve grup çalışmalarındaki uyumlarını geliştirecek etkinliklerle dikkat çekiyor.

9-12 yaş arası çocuklara özel olarak düzenlenen Felsefe Atölyesi ise çocukların düşünce becerilerini geliştirmeyi, sorgulama alışkanlığı kazandırmayı ve farklı bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu atölye, çocukların eleştirel düşünme kapasitelerini artırarak onların hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisindeki 37 bin kitaplık kütüphaneleri ve ders çalışma alanları ile tatilde de gençlere hizmet vermeye devam ediyor. Tatilin ilk yarısında Büyükşehir kütüphanelerini 2 bin kişi ziyaret ederken 780 kitap da ödünç verildi. Ders çalışma alanları da gençler tarafından tercih ediliyor.

"Bugünün mutlu çocukları yarının güçlü bireyleri olacak"

Çocuklara değerli olduklarını hissettirmenin önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları kaydetti:

"Çocuklar bizim en büyük değerimiz, geleceğe olan umudumuz ve taşıdığımız en önemli sorumluluktur. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu, eğitimini ve gelişimini her şeyin üstünde tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bugünün mutlu ve özgüvenli çocukları, yarının güçlü ve bilinçli bireyleri olacaktır. Yarıyıl tatili, çocuklarımızın bir nebze soluklanıp hayal güçlerini özgür bırakabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri bir dönemdir. Biz de bu tatil sürecini, onlara yalnızca eğlence sunmak için değil, aynı zamanda gelecekte daha güçlü bireyler olmalarına katkı sağlayacak bir fırsat olarak görüyoruz. Düzenlediğimiz tüm etkinliklerde temel amacımız, çocuklarımıza 'değerli' olduklarını hissettirmek ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Onların yüzündeki bir gülümseme, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu sebeple çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak projelere devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenleniyor - Son Dakika

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