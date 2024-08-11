Muğla'da Yeşil Deniz Kaplumbağaları Görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'da Yeşil Deniz Kaplumbağaları Görüntülendi

Muğla\'da Yeşil Deniz Kaplumbağaları Görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yeşil deniz kaplumbağalarının önemini ve korunması gerektiğini belirtti.

11.08.2024 17:53
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Muğla'nın Milas ilçesine deniz çayırlarıyla beslenen yeşil deniz kaplumbağaları Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Ören Mahallesi'ndeki sahilde dalış yapan AA muhabiri, koruma altındaki türlerden olan 2 yeşil deniz kaplumbağasının beslendiğini fark etti. Bir süre kaplumbağaları izleyen muhabir, yanındaki aksiyon kamerasıyla kaplumbağaların beslenmesini kayda aldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, yeşil deniz kaplumbağalarının temel besinlerinden birinin deniz çayırları ve deniz tabanındaki otlar olduğunu söyledi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının, denizin oksijenlenmesi için çok önemli olan çayırları yiyerek yeniden yeşermesini sağladığını dile getiren Kaska, "Kaplumbağaların biçtiği çayırlar yeniden yeşeriyor ve oksijen üretmeye devam ediyor. Yeşil deniz kaplumbağaları, Mersin, Adana, Hatay bölgelerinde yuva yaptıkları halde Bodrum Milas bölgesine kadar gelerek beslenmeye devam ediyorlar. Geçen yıl Dalyan'da ilk yeşil deniz kaplumbağa yuvası bulundu. Bu da küresel ısınma etkisiyle bu kaplumbağaların da yuvalarını buraya doğru kaydırış olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Denizde insanların gördüğü birçok kaplumbağanın caretta caretta değil yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirten Kaska, "Çok sakin hareket ederler. Görüldükleri zaman temastan kaçınmalı. Özellikle dalış yapanların sevmeye, dokunmaya çalışmamaları çok önemli." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yakup Kaska, Kaplumbağa, Milas, Güncel, Son Dakika

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