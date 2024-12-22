Muğla\'daki Helikopter Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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'İDARİ VE ADLİ İNCELEMELER YAPILMAKTA'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren ambulans helikopterimiz sabah saat 10.07'de pilotlarımızın yönetiminde kalktıktan yaklaşık 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastanemizin binasına çarparak düşmüştür. Kırıma uğrayan helikopterimizde görevli pilotlarımız Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyenimiz Selçuk Saykal olay yerinde vefat etmişlerdir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, 'Milletimizin başı sağ olsun' diyorum. Olayla ilgili Savcılık, Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler neticesinde kamuoyuna bilgi paylaşılacaktır. Allah bizlere böyle acılar göstermesin, böyle kazalar yaşatmasın. Ailelere başsağlığı diledik, buradan sabırlar diliyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, adli ve idari incelemelerin yapılmasının ardından cenazelerin birkaç saat sonra yakınlarına teslim edileceğini de kaydetti.

Nevra UÇKAÇ/MUĞLA,