Muğla Datça\'da restoratör Murat Karatağ kaldığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri'nde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ (50) kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, Datça ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Knidos Ören Yeri'nde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ'a ulaşamayan iş arkadaşları, kaldığı eve gitti. Karatağ'ı hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Karatağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Karatağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.