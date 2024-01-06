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Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Medya Başarı Ödülleri - Son Dakika
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Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Medya Başarı Ödülleri

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Durmuş Genç ödüle layık görüldü. Ödül töreni 12 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti\'nden Medya Başarı Ödülleri
06.01.2024 - 00:17,  Güncelleme: 00:18
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Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Durmuş Genç ödüle layık görüldü.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği ve çeşitli kategorilerde meslek başarı ödüllerinin verildiği organizasyonda, ödül alan basın mensupları açıklandı.

Yarışmada, Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Durmuş Genç, TV haber kategorisinde ödül aldı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, yaptığı açıklamada, yarışmada ödül alan basın mensuplarını kutladı.

Geleneksel olarak düzenlenen basın ödül gecelerine pandemi nedeniyle bir süre ara verildiğini hatırlatan Akbulut, 2023 yılı içinde başarılı haber ve yayınlara imza atan meslektaşlarının ödüllerini 12 Ocak'ta düzenlenecek törenle alacaklarını ifade etti.

Akbulut, Menteşe ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek törende kişi ve kurumlara yönelik "Onur Ödülü" ve "Cemiyet Yönetim Kurulu" ödüllerinin de verileceğini kaydetti.

Yarışmada, gazete haber kategorisinde Muğla gazetesinden Beritan Yücel, Marmaris Manşet gazetesinden Cihan Altut, Köyceğiz gazetesinden Osman Acar, spor haberi kategorisinde Muğla Haber gazetesinden Sinem Karakaya, Bodrum Olay gazetesinden Ayhan Karahan, sayfa düzeni kategorisinde Marmaris Manşet gazetesinden Ercan Arslan, Yenigün gazetesinden Duygu Kaplan, TV haber kategorisinde Anadolu Ajansından Durmuş Genç, Demirören Haber Ajansından Cavit Akgün, Harbi Radyo'dan Zülal Dilan Timurlank, radyo programı kategorisinde Milas Radyo Gözlem'den Hüseyin Açar, TV program kategorisinde Bodrum Kent TV'den Ayhan Ongun ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Radyo, Muğla, Medya, Güncel, Son Dakika

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