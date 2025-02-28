Muğla Kadın Oyunları Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Muğla Kadın Oyunları Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 12-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, sekiz farklı ilde sahnelenecek kadın temalı tiyatro oyunlarıyla dikkat çekecek ve gelirinin bir bölümü kız çocuklarının eğitimine aktarılacak.

28.02.2025 14:48
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Kadın Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, 12 Mart'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Othello! Seyircili İntikam Provası" ile başlayacak.

2025 yılının şubat ve mart aylarında gerçekleştirilecek "Kadın Oyunları Festivali", sekiz farklı ilde sahnelenecek oyunlarla izleyicisiyle buluşacak. Sırası ile Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık'ta gerçekleşecek festivalin her ayağı beş gün sürecek ve her birinde birbirinden farklı kadın temalı beş tiyatro oyunu sahnelenecek.

Bu yıl da büyük bir merakla beklenen festivalin oyunlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi, 12-16 Mart 2025 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Kadın sorunlarına küresel ve ulusal ölçekte dikkati çekmeyi hedefleyen festivalde, titizlikle yapılan bir değerlendirme sonucu sekiz oyun seçildi ve her kent için özgün bir program oluşturuldu. Festival süresince toplamda kırk gösterim yapılacak ve kadın sorunlarına yönelik çeşitli söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festivalin gelirinin bir bölümü, kız çocuklarının eğitimine aktarılacak

Bir farkındalık projesi olarak da bilinen "Kadın Oyunları Festivali"nde gelenek bozulmayarak bu yıl da gelirinin belirli bölümü kız çocuklarının eğitimine destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

Festival programı

Festival, 12 Mart'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Othello! Seyircili İntikam Provası" ile saat 21.00'de başlayacak. Ardından 13 Mart'ta Yaban Arısı, 14 Mart'ta "Havva Değişecek Bu Hikaye" oyunları yine saat 21.00'de izleyicileri ile buluşacak. 15 Mart'ta "Hikayesinde Senden Bahsetti" oyunu ise 18.00'de sahnelenecek. 16 Mart'ta "Fok Derisi Kavuşma" oyunu saat 21.00'de sahnelenerek Muğla programı sona erecek.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı ilk tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle konuştu:

"Sanat ve kadınlar toplumun en güçlü dönüştürücü dinamiğidir"

"Sanat ve kadınlar, toplumun en güçlü dönüştürücü dinamiklerindendir. Sanatın toplumsal meseleleri görünür kılma gücüyle, kadınların yaşamın her alanındaki varlığı birleştiğinde, değişim kaçınılmaz olur. Bu nedenle, kadın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tiyatro festivalini son derece kıymetli buluyorum. Gerçek yaşamdan kesitleri tiyatro sahnesinde değerli sanatçılarımız bizler için canlandıracak. Bu nedenle Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Kaynak: ANKA

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