Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.
İngiltere'den YDA Dalaman Havalimanı'na gelen, sezonun ilk turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen 189 yolcu havalimanı yetkililerince güllerle karşılandı.
Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.
YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi Yiğit Laçin, gazetecilere, İngiltere'den Muğla'ya gelen sezonun ilk charter seferinin Dalaman Havalimanı'na yapıldığını söyledi.
YDA Dalaman Havalimanı'nın İngiltere pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Laçin, "Manchester kentinden Türkiye'ye 189 yolcu ile gelen ilk uçağı karşıladık." dedi.
En büyük hedeflerinin her sene sezon açılışını daha erkene alarak 12 ay boyunca uçuşların devamlılığını sağlamak olduğunu anlatan Laçin, yolcuların konforunu artırmak için pasaport kontrol noktalarındaki bekleme alanlarını düzenlediklerini, süreçleri hızlandırabilmek için adımlar attıklarını kaydetti.
Sezonun erken başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden İngiliz turistler, Dalaman bölgesinde en çok Marmaris ve Fethiye'yi tercih ettiklerini belirterek, havalimanı yetkililerine karşılama için teşekkür etti.
Dalaman Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, 2024 yılının Ocak ayında 77 bin 722 yolcuya hizmet verildiği, 1256 uçak trafiği yaşandığı ve havalimanından 610 ton yük taşındığı öğrenildi.
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