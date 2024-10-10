Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de - Son Dakika
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Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan MUPA'nın tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla 13 Ekim Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, Muğla'nın sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

10.10.2024 15:19  Güncelleme: 16:37
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile 13 Ekim Pazar günü yapılacak.

"Muğla'nın geleceğini birlikte planlıyoruz" sloganı ile yola çıkan, kente dair değer üreten, söz söylemek isteyen herkesin buluştuğu bir mecra olarak veriye dayalı ihtiyaç analizi çıkarmayı amaçlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısı, 13 Ekim Pazar Günü saat 15.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kentin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için kurulan MUPA'nın tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak.

MUPA, kurumun hedeflerini, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacak. Bilimsel veriye dayalı ihtiyaç analizi yapacak olan, ilk toplantısında başta çiftçilerin durumu olmak üzere su problemi ve sosyolojik değişimler gibi alanlarda elde ettiği ilk analiz raporlarını paylaşacak.

"Birlikte çalışıp birlikte üreteceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, vatandaşların gerçek ihtiyaçlarını MUPA aracılığıyla tespit edeceklerini ve kalıcı çözümler için çalışacaklarını, MUPA ile birlikte yurttaşların kültürel, eğitimsel birikimine de yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Aras, "Birlikte çalışmak, birlikte üretmek ve sorunları birlikte çözmek için kurduğumuz Muğla Planlama Ajansı tanıtım toplantımıza yüreği Muğla için atan tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Tanıtım toplantımıza CHP Genel Başkanı'mız sayın Özgür Özel'de katılarak bizleri onurlandıracak. Muğla'ya taşıdığımız yeni nesil bir iş modeli olarak MUPA, bilimsel veriye dayalı ihtiyaç analizleri ile gerçek sorunlarımızı tespit edecek ve 'Dünya Kenti Muğla' hedefimiz için çalışacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Planlama Ajansı (MUPA) Tanıtım Toplantısı 13 Ekim'de - Son Dakika

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