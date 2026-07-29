Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

YANGIN SABAH SAATLERİNDE ÇIKTI

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.