Muğla'da orman yangını - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

YANGIN SABAH SAATLERİNDE ÇIKTI

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da orman yangını - Son Dakika

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