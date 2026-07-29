Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon

Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım\'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının görevden alınan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik yürüttüğü soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı personelin, Yalım’a ait otel, restoran ve eğlence mekânlarında çalışmayı sürdürdüğüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Dört işletmede ele geçirilen dijital materyal ve fiziki belgelerin, bazı şüphelilerin belediyeden maaş alırken şirket muhasebesini yürüttüğü tespit edildi. Bu kapsamda 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 29 Mart 2026’da, Özkan Yalım’a ait Yalımlar Tekstil bünyesinde faaliyet gösteren Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holly Stone ve Jolly Joker isimli dört işletmede arama yapıldı.

Saat 19.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “fuhuş” suçları yönünden soruşturma başlatıldı.

Dijital materyaller, fiziki evraklar, SGK kayıtları, kamera görüntüleri, HTS verileri ve tanık anlatımları birlikte incelendi. Başsavcılık, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı kişilerin fiilen Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalışmayı sürdürdüğüne ilişkin bulgulara ulaştı.

BELEDİYEDE SİGORTALI, YALIMLAR TEKSTİLDE ÇALIŞAN

Soruşturmada ilk olarak daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol bünyesinde çalışan, ardından Uşak Belediyesine bağlı şirketlere geçirilen 12 kişi tespit edildi.

SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda her iki tarafta da kaydı bulunan 8 kişi daha belirlendi. Dosya kapsamındaki değerlendirmeye göre toplam 22 şüpheli, belediye şirketlerinde çalışıyor ve maaş alıyor görünmesine rağmen Yalımlar Tekstil ile bağlarını koparmadı.

Şüphelilerin bir bölümünün mesailerinin önemli kısmını belediye yerine Yalım’a ait işletmelerde geçirdiği öne sürüldü. Seher Akay’ın ise belediye çalışanı olmasına rağmen işe gitmeden maaş aldığı yönünde açık kaynak bulgularına ulaşıldığı kaydedildi.

Özkan Yalım dışındaki şüphelilerin Uşak Belediyesine bağlı şirketlerde çalıştıkları dönemlere ilişkin hesaplanan ödeme miktarının 16 milyon 866 bin 240 lira 14 kuruş olduğu belirtildi.

BAZ KAYITLARI MESAİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en önemli delillerinden birini şüphelilerin HTS ve baz kayıtları oluşturdu. 21 şüphelinin 1 Aralık 2025 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasındaki kayıtları incelendi. Şüphelilerin, Yalımlar Tekstil işletmelerinin yakınındaki baz istasyonlarından ne sıklıkla sinyal aldıkları araştırıldı.

Dosyadaki tespitlere göre:

Şirketin muhasebecisi olduğu belirtilen Ceren Yeşildağ, işletme bölgesinden 126 kez sinyal verdi. Bu sinyallerin 101’i mesai saatlerinde kaydedildi.

Muhasebe müdürü Hüseyin Yaman, işletme çevresinden 86 kez sinyal verdi. Bunların 71’i mesai saatleri içindeydi.

Barış Kartal’ın bölgede 114 kez, Mehmet Şah’ın 79 kez, Recep Koyuncu’nun ise 56 kez sinyal verdiği belirlendi.

Eski şoför ve danışman Cihan Aras’ın 15 sinyalinin 9’unun mesai saatleri içinde olduğu tespit edildi.

Fatma Eryanık’ın işletme bölgesinde hiç bulunmadığı, Sinan Altay’ın 6, Kadir Can Aras’ın ise 5 kez sinyal verdiği kaydedildi. Diğer şüphelilerin büyük bölümünün işletme çevresinden en az 10 kez sinyal aldığı belirtildi.

Başsavcılık, bu verileri şüphelilerin belediyede çalışıyor görünmelerine rağmen özel şirkette faaliyet yürüttükleri iddiasını destekleyen deliller arasında değerlendirdi.

MAAŞ LİSTESİNDEN ÇEK YETKİSİNE: ŞİRKET BAĞLARI DEVAM ETMİŞ

Dijital ve fiziki belgelerdeki tespitler de şüphelilerin Yalımlar Tekstil ile ilişkilerinin sürdüğüne ilişkin önemli ayrıntılar ortaya koydu. Ceren Yeşildağ’ın şirket hesabından para çekmeye yetkili olduğu; Yeşildağ, Hüseyin Yaman, Fatih Dinçer ve Barış Kartal’ın isimlerinin Yalımlar Tekstil’in Kasım 2025 tarihli maaş listesinde bulunduğu belirlendi.

Hüseyin Yaman’ın aramada ele geçirilen bir çeki Yalımlar Tekstil adına imzaladığı, Mehmet Şah’a ait banka hesap özetinin de şirket dosyaları arasında bulunduğu tespit edildi.

Tanık anlatımlarına göre Ceren Yeşildağ, belediyede sigortalı görünmesine rağmen mesaisine Yalımlar Tekstil’de başlıyor ve öğle saatlerine kadar şirketin muhasebe işlerini yürütüyordu. Hüseyin Yaman’ın da muhasebe müdürü sıfatıyla Yeşildağ’ı kontrol ettiği belirtildi.

Dosyada Cihan Aras’ın şirketteki tek yetkili olduğu ve belediyeye alınacak personelin de kendisi tarafından belirlendiği yönünde tanık ifadelerine yer verildi.

Aramalarda bulunan el yazısı notta ise Cihan Aras’ın şirketten kalan alacağının bir bölümünün “belediyede mesai yazılarak ödeneceğine” ilişkin ifade bulunduğu kaydedildi.

KAMERA VE TELEFON KAYITLARI ÖZEL İŞLETMELERİ GÖSTERDİ

Holly Stone ve Jolly Joker isimli işletmelerin kamera görüntülerinde de belediye personeli olarak kayıtlı bazı şüphelilerin özel işletmelerde çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Holly Stone’un girişinde Fatih Dinçer, Recep Koyuncu ve Serdal Karaköse’nin farklı günlerde aynı saat aralıklarında güvenlik görevlisi olarak bulunduğu tespit edildi.

Yalım Garden Otel’in kamera kayıt cihazının bozuk olması nedeniyle görüntülere ulaşılamadı. Ahenk Ocakbaşı’na ait iki kayıt cihazının da imajları alınmasına rağmen açılamadığı ve kriminal incelemenin sürdüğü belirtildi.

Şirket hattının takılı olduğu bir telefonda yapılan incelemede ise şüphelilerin rehbere özel işletmelerdeki görevleriyle kaydedildikleri ortaya çıktı. Fatih Dinçer’in “Fatih Ahenk”, Ceren Yeşildağ’ın “Muhasebe Ceren”, Serdal Karaköse ve Recep Koyuncu’nun “Güvenlik”, Mehmet Şah’ın “Işıkçı”, Ogüncan Akduman’ın ise “Holly Ogün” şeklinde kayıtlı olduğu belirlendi.

17 ŞÜPHELİYE OPERASYON YAPILDI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Özkan Yalım ve diğer şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başsavcılık tarafından bu sabah 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu belirtildi.

Dosyada Özkan Yalım’ın eski şoförü ve danışmanı Cihan Aras, şirket muhasebecisi Ceren Yeşildağ ve muhasebe müdürü Hüseyin Yaman’ın tutuklu şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında belediye bordroları ile özel şirket kayıtları arasındaki bağlantıların, para hareketlerinin ve diğer şüphelilerin rollerinin araştırılmasına devam ediliyor.

Uşak Belediyesi, Özkan Yalım, Operasyon, Güncel, Kamu, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı’nı seçmeme sebebini açıkladı İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı
Bahar Feyzan’ın “mastürbasyon“ çıkışı olay oldu Bahar Feyzan’ın "mastürbasyon" çıkışı olay oldu
İngiltere’den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm İngiltere'den kaleci sakatlık molaları için tarihi çözüm
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Göztepe, 900 bin Euro’ya transfer ettiği Juan’ı tarihi bir rakama sattı Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Sahte hakimden pişkin savunma Sahte hakimden pişkin savunma
4 gün kaldı İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor 4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor
Selçuk İnan’dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor’dan büyük değildir Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:16
Bilim insanlarından şaşırtan hamle OnlyFans’ta hesap açtılar
Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
06:38
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi
06:28
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
06:18
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:56:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.