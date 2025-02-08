Muhabirler Derneği'nden 'Doğru Bilinen Yanlışlar' Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhabirler Derneği'nden 'Doğru Bilinen Yanlışlar' Eğitimi

Geniş Video İzle

Muhabirler Derneği, polis-adliye muhabirlerine yönelik düzenlediği eğitim projesiyle alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Eğitim programı, doğru haber dili ve etik konularında farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

08.02.2025 19:15  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhabirler Derneği'nden eğitim projesi

Uzman isimler, tecrübelerini aktardı

Muhabirler Derneği, İçişleri Bakanlığı iş birliği ile "Doğru Bilinen Yanlışlar" eğitimini hayata geçiriyor

ANKARA - Muhabirler Derneği, polis-adliye muhabirlerine yönelik düzenlediği eğitim projesiyle alanında uzman isimleri muhabirlerle bir araya getiriyor. İki gün sürecek olan eğitim birinci ayağı iletişim fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara merkezli Muhabirler Derneği, polis-adliye muhabirleri ve bu alanda çalışmayı düşünen medya mensuplarının görsel ve yazılı basında doğru terimlerle habercilik yapmalarını sağlamak amacı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle eğitim projesi gerçekleştiriyor.

Programa, Ankara ve farklı illerden toplam 35 gazeteci kursiyer olarak katılırken, iletişim fakültesi öğrencileri de mesleğinde deneyimli gazetecilerle buluşma fırsatı yakalayacak. İki gün sürecek olan eğitim birinci ayağı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

"Habercilikte dil ve etik önemli"

Eğitimin açılışında konuşan Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Kara Yücesan, gazeteciliğin kamusal bilgi akışındaki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Muhabirler Derneği olarak, gazetecilerin mesleki gelişimini desteklemek, etik ilkeleri korumak ve doğru habercilik anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla çalışıyoruz. 'Yayındayız' projesi kapsamında düzenlediğimiz bu eğitim, haberlerde kullanılan dilin doğruluğunu sağlamak için büyük bir adım. Polis-adliye haberlerinin kamuoyundaki etkisini göz önüne aldığımızda, bu alanda çalışan gazetecilerin dil, etik ve değerler bütünlüğüne sahip olması büyük önem taşıyor."

"Ücretsiz çelik yelek ve kask temin ettik"

Gazeteciliğin zorlu ve riskli bir meslek olduğunu vurgulayan Yücesan, sahada görev yapan muhabirlerin güvenliği için önemli bir adım attıklarını belirtti:

"Haber peşinde koşarken muhabirlerimiz zaman zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Türk firmalarıyla iş birliği yaparak, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerimize ücretsiz çelik yelek ve kask temin ettik. Bunun yanı sıra, sağlık, konut ve gıda gibi birçok sektörde üyelerimize özel indirimler sağlamak için de çalışmalarımız devam ediyor."

"Doğru haber dilinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz"

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, televizyon ve gazeteler başta olmak üzere yayın organlarında en çok yer verilen haberlerin polis-adliye haberleri olduğunu vurguladı. Bu tür haberlerin kamuoyuna etkisini göz önüne aldıklarında projenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yücesan, "Yayındayız projesi kapsamında; olayların gazetecilik ilkelerine uygun şekilde haberleştirilmesini ve hukuk sistemi ile aynı dili konuşan doğru haber dilinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Haberde dil, etik ve değerler birlikteliğini sağlamanın bir görev olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yücesan, Polis-Adliye Muhabirleri Eğitim Semineri'ne destek veren İçişleri ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere Altındağ Belediyesi ve diğer kurumlara, eğitimde rol alan gazetecilere ve projeye emek veren Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Eğitimin birinci gününde deneyimlerini paylayan Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener, açıklamasında bir muhabirin aldığı bilgileri mutlaka teyit ettirmesi gerektiğini söyledi. TRT Haber Haber Koordinatörü Ahmet Görmez ise gazetecilik bölümünü okuyan öğrencilere yabancı dil ve diksiyonlarını mutlaka geliştirmesi tavsiyesinde bulundu. TRT Haber Program Müdürü Emrah Alparslan Konukman ise olağan üstü durumlarda görüntülerin yayına verilmesinden önce mutlaka teyit mekanizmasının çalıştırıldığını ifade etti. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Akın ise Türkiye'deki yargı mekanizmasının detaylarını paylaştı.

Gazetecilikte doğru terim kullanımı ve hukuki bilinç

Eğitim kapsamında gazeteciler, polis-adliye haberlerinde sık yapılan hataları, doğru terminoloji kullanımını ve hukuk sistemiyle uyumlu haber dili oluşturmayı öğrenecek. Programda, deneyimli gazetecilerin yanı sıra hukukçular da eğitim verecek.

Muhabirler Derneği'nin bu eğitim projesi, gazetecilere sadece teknik bilgi kazandırmakla kalmayıp, meslek etiği ve güvenlik konusunda da farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Eğitimin ikinci ayağı yarın EKOL TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci Bünyamin Şahin, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Oya Armutçu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Eğitim, Güncel, Polis, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhabirler Derneği'nden 'Doğru Bilinen Yanlışlar' Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: Muhabirler Derneği'nden 'Doğru Bilinen Yanlışlar' Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.