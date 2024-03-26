Muharrem İnce, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muharrem İnce, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Konuştu

Muharrem İnce, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Konuştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.

26.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını öne sürerek, "İktidardaki Erdoğan diyor ki 'Bana oy vermezseniz hizmet getirmem.' Hem de bunu Hatay'da söyleyebiliyor. Muhalefet ise korkutarak yapıyor işi. 'Bana oy vermezseniz AKP gelir.' Muhalefet kolay yolu seçiyor." dedi.

CHP'yi eleştiren İnce, "Toplama ve çarpmayla uğraşıyor muhalefet. Ona göz kırpalım 3 puan ondan alalım, buna göç kırpalım 5 puan bundan alalım, toplayalım... Öyle olmaz. Zor olan, doğru olandır. İdeolojini anlatacaksın, projelerini anlatacaksın, halkı ikna edeceksin. Bunun üzerine kurulu bir siyaset yok Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi olarak ülkeye "3 A"yı önerdiklerini anlatan İnce, "'Akıl, adalet, ahlak' diyoruz, dik duruşu, omurgayı öneriyoruz. Oy oranı sonraki iş. Önce duruş meselesi, önce omurga. Memleket Partisi olarak duruşumuz belli. 'Üçüncü yol' diyoruz. Son günlerde hırsızlık yapıyorlar, üçüncü yolu birileri çalmaya çalışıyor. 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' diyoruz, onu çalmaya çalışıyorlar. Para çalan siyasetçileri gördüm ama slogan çalan siyasetçileri de yeni görüyorum." diye konuştu.

İnce, Türkiye'yi dolaşarak millete dertlerini anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün Özgür Bey, nereden çıktıysa 6 sene geçmiş üstünden, 'Seçim gecesi neredeydin?' diyor. Ben de diyorum ki ona, 'Senin ustan olduğunu açıklayan Engin Altay'a sor. O sana, 'Benim çırağımdır' demişti. O gece Engin Altay yanımdaydı. Ustana sor ama CHP'nin sisteminin nasıl çöktüğünü ustan anlatsın sana ama ben senin ne yaptığını biliyorum. O gece Muharrem İnce kazanamadı diye, HDP barajı geçti diye ayakların havadaydı, zıplıyordun, oynuyordun. Şahitleri var bunun. Konuşturmayın beni. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Konuşursam fena konuşurum. Onun için Özgür Bey, sus, işine bak. CHP'nin tarihine en kısa süreli genel başkan olarak geçme, 'İzmir'i tehlikeye atma' diyorum, altındaki mesajı sen alırsın. Bu kadarını söyleyeyim şimdilik. Ben işime, gücüme bakıyorum."

İnce, daha sonra seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Siyaset, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 18:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Muharrem İnce, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışında Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement