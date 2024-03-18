Muharrem İnce: Türkiye\'nin yeni bir yola ihtiyacı var

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ama bu seçimde başarırız ama bundan sonra başarırız. Türkiye'nin yeni bir yola, aydınlık, üçüncü bir yola, akılcı, bilimci bir yola ihtiyacı var." dedi.

Partisince Ataşehir'de düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma İftar Programı"na katılan İnce, eski ramazanların ve eski Türkiye'nin daha güzel olduğunu söyledi.

Din adamlarının ve askerlerin siyasetten uzak durması gerektiğini belirten İnce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki hassasiyetine dikkati çekti.

İktidar ve muhalefet partilerini eleştiren İnce, iktidarın Hazineden, muhalefetin ise belediyelerden geçindiğini söyledi.

Muharrem İnce, " İstanbul'a geldim bugün. Her yer ya Hazine parası ya belediye parası. Biz ne olacağız? Hazineden de yok, belediyeden de yok. Gönüllülerle birlikte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Yani rakiplerimiz çok dişli." diye konuştu.

"Bizimkisi ne rant kavgası ne taht kavgası." diyen İnce, şöyle devam etti:

"Bizimkisi memleket sevdası. Türkiye'de her şey kirlendi. Siyaset kirlendi, ticaret kirlendi, televizyonda yapımcılık kirlendi, futbol kirlendi. Adam gelmiş seni sahasında yenmiş. Kutlayacak bunu. Yenilmeseydin. Çözümü dövmek mi? Böyle bir şey olamaz. Kim kimi yenerse sevincini belli edecek, öbürü de ona katılacak. Türkiye böyle olmalı. Seçimlerde de, futbolda da, ekonomide de böyle olmalı. Geçeni, yeneni kutlayacaksın."

Türkiye'nin yeni bir açılıma ihtiyacı olduğunu kaydeden İnce, "Ama bu seçimde başarırız ama bundan sonra başarırız. Türkiye'nin yeni bir yola, aydınlık, üçüncü bir yola, akılcı, bilimci bir yola ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, konuşmasını şöyle tamamladı:

"1915'te Çanakkale'de nasıl başardıysak, öyle başarırız. Çanakkale, imkansızı başarmaktır, Çanakkale bir direniştir, bir diriliştir, Çanakkale bir var oluştur, Çanakkale olmazı olur kılmaktır. Çanakkale'de atalarımız nasıl yaptıysa aynısını yapacağız, başaracağız."

İBB ve Ataşehir adayları

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Berk Hacıgüzeller ise klasik belediyeciliğin artık yetmediğini ifade ederek, projelerini anlattı.

Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk de seçimi kazanması durumunda Ataşehir'de depreme dayanıksız bir tane okul binası bırakmayacağını söyledi.

Programa, Ataşehir'deki sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından, Kurtuluş Savaşı'nda Türk askerinin menüsü olan üzüm hoşafı ve ekmek ile oruçlar açıldı. Daha sonra yemek yenildi.