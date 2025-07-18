Muhtarlar ve İşçilerden Kanun Teklifine Destek - Son Dakika
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Muhtarlar ve İşçilerden Kanun Teklifine Destek

Muhtarlar ve İşçilerden Kanun Teklifine Destek
18.07.2025 15:31
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Milas'tan gelen muhtarlar ve enerji işçileri, kanun teklifinin ilk 11 maddesinin kabulünü sevinçle karşıladı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinden Ankara'ya gelen muhtarlar ile enerji işçileri, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 11 maddesinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinden Ankara'ya gelen muhtarlar ile enerji işçileri, dün TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve enerji ile maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis önünde bir araya geldi. Milaslı muhtarlar adına açıklama yapan Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal, yasanın bölge halkı açısından önemli kazanımlar içerdiğini belirterek, "Taşınan zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacı dikilecek olması bölge insanı için büyük kazanç. Bu, zeytin varlığımızı büyütmek için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

'MİLAS'TA MADEN DE OLUR, ZEYTİN DE YAŞAR'

Uysal, söz konusu düzenlemeyle aynı zamanda, kiralama süresinin 20 yıl ve sonrasında 10'ar yıl uzatma şeklinde düzenlendiğini ve harca esas değerin sadece yüzde 1'inin kira bedeli olarak alınacağını hatırlatarak, "Köylünün ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir gelişme. Bugün burada teşekkür etmek için bulunuyoruz. Bu sürecin başından beri söylediklerimizin dikkate alınması değerli. Milas'ta maden de olur, zeytin de yaşar. Yeter ki planlı, adaletli, halkı dinleyen bir düzenleme olsun. Bugün gördüğümüz şey, o sözün Meclis'te karşılık bulmuş olmasıdır" dedi.

'BÖLGE İNSANI İÇİN DE ZENGİNLİK OLACAK'

İşçiler adına konuşan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise yasanın yalnızca işçi haklarını değil Türkiye ekonomisini de güçlendirecek bir çerçeve sunduğunu kaydederek, "Bu karar alın teriyle yazıldı. Yerli kömür çıkarılmazsa santraller durur, işsizlik başlar. Bu sadece işçinin değil, ülkenin de kaybı olurdu. Şimdi ise yerli üretim desteklenecek, dışa bağımlılık azalacak. Bu karar, vatandaşın cebine de ülke bütçesine de nefes olacak. Zeytin dikim zorunluluğu, uzun vadeli kira hakkı, üreticiye verilen destek gibi düzenlemeler, bölgede zeytin varlığının artmasına vesile olurken bölge insanı için de zenginlik olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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