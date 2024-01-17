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Muhtarlığa adanmış ömürler

Edirne'de 35 yıldır muhtarlık yapan Haluk İnağ, 30 yıldır muhtarlık yapan Şaban Ergit ve 25 yıldır muhtarlık yapan Zeki Yaşagör, ömürlerini adeta muhtarlığa adadılar. Muhtarlar, seçildikleri yıllarda işlemleri kağıt üzerinde yaparken bugün ise dijitalleşmeye ayak uydurup bilgisayar kullanıyor. Yıllarca her sabah saat 08.00'de muhtarlık binasını açan muhtarlar, teknolojinin getirdiği yenilikleri de öğrenerek işlemleri bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor.

17.01.2024 - 09:44,
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Muhtarlığa adanmış ömürler

35, 30 ve 25 yıldır muhtarlık yapıyorlar

EDİRNE - Edirne'de 35 yıldır muhtarlık yapan Haluk İnağ, 30 yıldır muhtarlık yapan Şaban Ergit ve 25 yıldır muhtarlık yapan Zeki Yaşagör, ömürlerini adeta muhtarlığa adadılar. Hayatlarının yarısını muhtarlıkta geçiren muhtarlar, seçildikleri 80'li ve 90'lı yıllarda işlemleri kağıt üzerinde yaparken bugün ise dijitalleşmeye ayak uydurup bilgisayar kullanıyor.

Edirne'de muhtar seçildikten sonra mahallelerinin hem ağabeyleri hem de muhtarları olan bazı muhtarlar, 35, 30 ve 25 yıldır muhtarlık yapıyorlar. Yıllarca her sabah saat 08.00'de muhtarlık binasını açan muhtarlar, teknolojinin getirdiği yenilikleri de öğrenerek işlemleri bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor. Mesleğe seçildikleri 80'li ve 90'lı yıllarda bilgisayar yerine tüm evrakları kağıt üzerinden gerçekleştiren muhtarlar son yıllarda teknolojiye uyum sağlayıp evrak işlemlerini dijital ortamda gerçekleştiriyor.

30 yıldır her sabah saat 08.00'de muhtarlık binasını açıyor

Edirne merkez Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki muhtar Şaban Ergit, 6 dönem 30 yıldır mahallesine hizmet veriyor. Girdiği her seçimde onlarca rakibini yenerek sandıktan zaferle çıkan Ergit, 30 yıldır her sabah saat 08.00'de muhtarlık binasına giderek işinin başına geçiyor. 7'nci dönem için aday olduğunu açıklayan Ergit, "Vatandaşlar dertlerini bize aktarıyor biz de yetkili kurumlara aktarıyoruz." dedi.

35 yıllık muhtar yeniden aday

Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki muhtar Haluk İnağ, 7 dönem 35 yıldır mahallesine muhtar olarak hizmet veriyor. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede 35 yıldır muhtarlık yapan İnağ, mahalledeki vatandaşların yüzde 95'ini tanıyor. 1989 yılından itibaren girdiği her seçimde onlarca rakibini yenerek sandıktan zaferle çıkan İnağ, 35 yıldır her sabah saat 08.00'de muhtarlık binasına giderek işinin başına geçiyor. 7 dönem 35 yıldır mahallesi için çalışan İnağ, 8. dönem için 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu.

Mahallenin hem muhtarı hem ağabeyi

Edirne merkez Barutluk Mahallesi'nde 5 dönem 25 yıldır muhtarlık yapan 63 yaşındaki Zeki Yaşagör, 6'ncı dönem için aday olduğunu ifade etti. Mahallenin hem muhtarı hem de ağabeyi olan Yaşagör, 25 yıldır mahallelinin eksik ve sorunlarıyla mücadele ediyor. Mahallelinin kendisini sevdiğini ve her dönem yeniden muhtar seçtiğini söyleyen Yaşagör, 25 yıldır muhtarlık yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Muhtarlığa adanmış ömürler
Kaynak: İHA
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