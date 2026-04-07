Mumcu: Savaşın Kazananı Olmaz

ESKİ Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Türkiye'nin Orta Doğu'daki savaşa yaklaşımına ilişkin, "NATO müttefiki, bir taraftan batı ittifakının bir parçası. 'Etkin tarafsızlık' diye bir şey var mıdır bilmiyorum; ama varsa eğer etkin tarafsızlık politikası güderek bir tür saygınlık kazandığımızı söyleyebilirim. Çevre halklarının nazarında ve kendi halkımızın nazarında" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 4'üncü TÜRSAB Turizm Kongresi, Antalya'da, Türkiye ve uluslararası turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenleniyor. TÜRSAB Turizm Kongresi'nin ikinci gününde 'Yumuşak Güç: Turizm ve Dış İlişkiler' başlıklı oturumda, İhsan Aktaş'ın moderatörlüğünde eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu ve Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak konuştu.

TRUMP'A TEPKİ

Turizmin savaşı durdurmaya yönelik doğrudan bir etki yapamayacağını belirten Erkan Mumcu, "Doğrudan böyle bir etki yapmaz. Sadece savaşın getirdiği iktisadi sonuçların tahribatı belki karar vericileri etkileyebilir. Turizmcilerin zaten bütün meselesi şudur. Turizmciler işlerini her zaman çok iyi yapar. İnsanlar seyahat etmek, dinlenmek, tanışmak istemektedir. Buna aracılık eder turizmci. Ama siyaset bir şekilde bir şeyler yapar ve gerilim çıkar. ve bu insanlar çok iyi bilirler, birilerinin aldığı kararlar yüzünden milyonlarca insanın hayatı değişir. Ekmeğinden olur, rızkından olur. Biraz önce söyledi; Donald Trump diyormuş ki, 'Hürmüz Boğazı'nı açmak için savaşmak zorundayız.' ya açıktı zaten. Siz savaştığınız için kapandı. Savaşmasaydınız kapanmayacaktı zaten. Bir savaş çıkartmasaydınız, müzakere meselesini de halletseydiniz kapanmayacaktı zaten. Şimdi adam, 'Savaşmak zorundayız Hürmüz'ü açmak için' diyor. Bu işte hegemonya savaşlarının yarattığı tutarsız ama gerçek çatışmalar" dedi.

'SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ'

Türkiye'nin savaş ortamındaki durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Mumcu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Savaşın kazananı olmaz. Savaş mutlaka geniş kitleler için kayıplar getirir. Türkiye'nin pozisyonunu değerlendirmek gerekirse, Türkiye burada bir taraftan NATO müttefiki, bir taraftan batı ittifakının bir parçası. 'Etkin tarafsızlık' diye bir şey var mıdır bilmiyorum; ama varsa eğer etkin tarafsızlık politikası güderek bir tür saygınlık kazandığımızı söyleyebilirim. Çevre halklarının nazarında ve kendi halkımızın nazarında. Çünkü bu bölgenin insanları aslında örtülü bir mağlubiyet duygusu içinde yaşıyor. Nasıl olsa bu güç karşısında, özellikle Amerika'nın içinde yer aldığı bir süper güç koalisyonu karşısında direnmenin imkansızlığını kabul eden bir ön kabulle yaşıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu durumu biraz saygıyla, biraz tarafsızlığı bakımından da memnuniyetle karşılanmış olabilir."