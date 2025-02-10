Münih Güvenlik Konferansı'nda Önemli Gündem: Ukrayna ve Orta Doğu - Son Dakika
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Münih Güvenlik Konferansı'nda Önemli Gündem: Ukrayna ve Orta Doğu

14-16 Şubat'ta düzenlenecek konferansta Trump'ın Ukrayna planı ve Orta Doğu durumu ele alınacak.

10.02.2025 18:20
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Almanya'da 14 Şubat'ta başlayacak 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) ana gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı ve Orta Doğu'daki durum yer alacak.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek konferansa Rusya yetkililerin bu yıl da davet edilmediğini belirterek, Rus muhalefetinin "önde gelen isimlerinin" Münih'te temsil edileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı ve Orta Doğu'daki son durumun Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündeminde olacağını dile getiren Heusgen, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu hafta yapılacak güvenlik toplantısına katılacak üst düzey yetkililer arasında yer alacağını ifade etti.

Heusgen, konferansa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılacağını söyledi.

Dünyanın içinde bulunduğu durumu Berlin Duvarı'nın inşası ve Küba füze krizinin yaşandığı 1960'lardaki durumla karşılaştıran Heusgen, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların, iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği ile yapay zeka ve ekonomi gibi konuların da konferansta ele alınacağını kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin konferansa ilk kez katılacağını belirten Heusgen, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İsrail, Arap ve Körfez ülkelerinden temsilcilerle Orta Doğu'dan güçlü bir temsiliyetimiz olacak çünkü bu konu elbette önemli bir rol oynayacak." diye konuştu.

Heusgen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un da konferansta yer alacağı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Konferansta bir planın (Ukrayna Barış Planı) açıklanıp açıklanmayacağını söyleyemem ancak konferansın böyle bir planın ana hatlarını ve böyle bir anlaşmada hangi parametrelerin yer alması gerektiğini konuşmak için bir fırsat olacağından eminim. Münih'te ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum ve bu konudan sorumlu olan Keith Kellogg'un konferansa katılacak olması da bunu gösteriyor."

Heusgen, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın 14 Şubat'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in açılış konuşmasıyla başlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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