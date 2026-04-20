Muradiye Şelalesi Coştu

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, etkili olan sağanak nedeniyle daha coşkulu akmaya başladı.
İlçede son günlerde etkili olan yağışlar Bendimahi Çayı'nın debisini yükseltti.
Su seviyesinin yükselmesiyle daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi, farklı bir güzelliğe büründü.
Kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlayan şelale, dronla görüntülendi.
