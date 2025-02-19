Murat Bakan Cezaevindeki Siyasi Tutsakları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Bakan Cezaevindeki Siyasi Tutsakları Ziyaret Etti

Murat Bakan Cezaevindeki Siyasi Tutsakları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, cezaevindeki siyasi figürleri ziyaret etti, destek sözü verdi.

19.02.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti.

Bakan, cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman'a ziyarette bulundu.

Daha sonra CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan, "Arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bizimle aynı düşüncede olmasalar bile aynı siyasi çizgide olmasak bile demokrasiyi savunduğumuz, hukukun üstünlüğünü savunduğumuz için onları yalnız bırakmıyoruz. Ümit Özdağ'ı da yalnız bırakmayacağız." dedi.

Cezaevinde bulunanların dirençli ve cesur olduğunu aktaran Bakan, şunları kaydetti:

"Hukuka aykırı olarak cezaevinde tutulduklarının bilincindeler ve hukukun uygulanmadığını söylüyorlar. Tüm kamuoyuyla paylaşmak istediğim, dikkatimi çeken bir şey var. İki ayrı arkadaşımız 'Bize düşman hukuku uygulanıyor.' dedi. Bunlardan bir tanesi Ümit Özdağ diğeri Ahmet Özer. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir Kürt siyasetçi, bize düşman hukuku uygulanıyor, diyor ve diğer taraftan milliyetçi bir politikacı, bir milliyetçi partinin genel başkanı Ümit Özdağ kendisine düşman hukuku uygulandığını söylüyor. Biz arkadaşlarımızın hukuk mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz."

Bakan'a açıklamasında CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de eşlik etti.

Kaynak: AA

Tayfun Kahraman, Rıza Akpolat, Murat Bakan, Ahmet Özer, Ümit Özdağ, Demokrasi, Politika, Marmara, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Bakan Cezaevindeki Siyasi Tutsakları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:15:56. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Bakan Cezaevindeki Siyasi Tutsakları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.