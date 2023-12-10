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Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye - Son Dakika
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Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye

Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, Oğuzhan Uğur'un internet yayınında ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözlerine tepki gösterdi. ''İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye.'' diyen Bardakçı, ''Bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür.'' ifadelerini kullandı.

10.12.2023 - 19:10,  Güncelleme: 20:10
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarıyla ilgili, Filistinliler üzerinden dönen "toprak sattı" tartışmalarına bir kişi daha dahil oldu. Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı, Fatih Altaylı'nın programında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir internet yayınında sarfettiği "Filistinliler toprak sattı" sözlerine tepki gösterdi. Bardakçı, "İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki programına konuk olan Bardakçı, Altaylı'nın Hamas ile ilgili sözlerine ve geçtiğimiz günlerde bir internet yayınında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün Filistin yorumuna tepki gösterdi.

Murat Bardakçı'dan, 'Filistinliler toprak sattı' diyen İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e cevap: Söyledikleri hikaye
Murat Bardakçı

"İLBER ORTAYLI VE CELAL ŞENGÖR'ÜN SÖYLEDİKLERİ HİKAYE"

Şengör'ün, "Filistin toprak satmadı diyenler zır cahillerdir." sözü ve Ortaylı'nın, "Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti. İkinci harpten evvel o iki harp arasındaki Filistinli tipi arazileri satar sattıkça Beyrut'ta yer, harcar, Kahire'de harcar." sözlerine tepki gösteren Bardakçı, "İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye. Bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür." dedi.

"TOPRAKLARINI SATANLAR LÜBNANLI AİLELER"

Bardakçı, sözlerine açıklama getirerek toprak satışının 1948'e kadar yüzde 6'yı ancak bulduğunu ve bunların çoğunun Lübnanlı aileler olduğunu söyledi.

Bardakçı konuşmasını şöyle sürdürdü: "1918'de işgale uğrayana kadar Yahudilerin elindeki topraklar yüzde 1.5'tur. Fakat bu araziler nereden geliyor? İlber'in dediği 'Filistinli demek toprak satıp Kahire'de yiyen tiptir' ifadesi yanlış. Bunlar Filistinli değil, Lübnanlı. Hristiyan aileler. Bunlar, elllerindeki arazileri Yahudi ajanslara sattılar. Fakat yüzde 6'ya kadar."

Murat Bardakçı'dan, 'Filistinliler toprak sattı' diyen İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e cevap: Söyledikleri hikaye

"HAMAS'A TERÖRİST DEMENİN UCU KUVÂ-YI MİLLİYE'YE KADAR GİDER"

Bardakçı, abluka ve işgal altındaki Gazze'de İsrail'e karşı direnen Hamas'a "terör örgütü" diyen Altaylı'ya cevap verdi. Bardakçı, "İşgale karşı koymak terörizm olmaz. Hamas'a terörist demek yabancı işgalcilere karşı direniş hareketine terörist demektir, bu Kuvâ-yi Milliye'ye kadar gider." dedi.

"BİZDE DE OLSA AYNISINI YAPARDIK"

Bardakçı, Altaylı'nın itirazına karşı sözlerine şu şekilde devam etti: "İşgalci diyorum. Evinde oturuyorsun ailecek. Çayını içiyorsun. Kapı vuruluyor, kırılıyor. Silahlı iki tane herif geliyor. Yallah, 'buraya el koyduk' diyor. Batı gözüyle bakma. Bizde (işgalcilerin) yerleşim merkezleri yoktu. Olsaydı öldürürdük tabi ki. Ne yapacaksın? Yunanistan'dan Rum'u getirip yerleştirseydi, sen de temizlerdin. Çiçeklerle mi gideceksin? Senin evini barkını alıp, yerleşim merkezi kursaydı, kendi milletinden adam getirseydi, öldürmeyeceğinin garantisini kimse veremez."

Murat Bardakçı'dan, 'Filistinliler toprak sattı' diyen İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e cevap: Söyledikleri hikaye

"PKK BÖLÜCÜ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR, BUNLAR BÖLÜCÜ DEĞİL"

Hamas'ı terör örgütü PKK'ya benzeten Altaylı'ya müdahale eden Bardakçı, "Sakın ha, alakası yoktur. PKK bölücü bir terör örgütüdür. Bunlar bölücü değil. Hiç alakası yok." ifadelerini kullandı.

Murat Bardakçı\'dan, \'\'Filistinliler toprak sattı\'\' diyen Ortaylı ve Şengör\'e tepki: Söyledikleri hikaye
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Aliya Aliya: Ağzınıza sağlık hocam az da olsa cesur ve doğruyu söyleyen çıkıyor, yoksa Bizans artıkları memleketi kandırıyor Yanıtla 4 2

Murat Bardakçı, İlber Ortaylı, Fatih Altaylı, Celal Şengör, Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Bardakçı'dan, ''Filistinliler toprak sattı'' diyen Ortaylı ve Şengör'e tepki: Söyledikleri hikaye - Son Dakika
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