Murat Emir, Kaya tutuklamasını geç ve eksik buldu, 241 kişilik liste açıklansın

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin, "Geç kalınmıştır. Soruşturmalar etkisizdir, eksiktir. Adımların ivedilikle atılması gerekir. 241 kişilik liste bir an evvel açıklanmalıdır. Kim tutuyor bu listeyi? Kim saklıyor? Kimi koruyorsunuz? Fatma Betül Sayan Kaya'nın şu anda tutuklanmış olması tek başına bir şey ifade etmez" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğünü, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya faciasında bakanlık bürokratları hakkında soruşturma izni vermediğini anımsattı. Emir, "Hala bir tek Turizm Bakanlığı bürokratı yargılanmadı, hala bir tek Turizm Bakanlığı bürokratı görevinden alınmadı ve hala Kartalkaya'da başlayan yangın yüreklerde devam etmektedir. Buradan otel önünde bu soğukta sesini yükseltmeye çalışan acılı ailelere selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

Emir, eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Tutuklanma gerekçesi: Gizli bilgileri elde etme, piyasa dolandırıcılığı ve örgüt üyeliği. Biz başından beri böylesine büyük bir soygunun, yüzyılın soygununun, siyasi destek olmadan, örgüt ilişkisi olmadan, siyaset, bürokrasi ve ticaret ağı kurulmadan yapılamayacağını söyleyegeldik. Nihayet örgüt olduğunu üç gün önce Adalet Bakanı söyledi ve şimdi örgüt suçu dahil olmak üzere Fatma Betül Hanım tutuklandı. Olumludur, geçtir ve eksiktir. Elbette ki ucu kime kadar gidiyorsa oraya kadar gitmesi lazım ama bunların derdi gittiği yere kadar gitmek olsaydı, başından etkili soruşturmalarla ve olabildiğince maddi delillere ulaşmak üzere telefonlara acilen el konması, HTS kayıtlarının acilen ele geçirilmesi, kişisel bilgisayarların dijitallerinin alınması, iletişim ağlarının ortaya çıkarılması ve etkili şekilde ifadelerinin alınması gerekirdi. Ama beklediler.

"GEÇ KALINMIŞTIR"

Örgüt üyeliği dahil dolandırıcılık suçu işlemiş yüzlerce kişiden bahsediyoruz. Hala 241 kişilik liste açıklanmadı. Onları gizlerlerse, isimleri açıklamazlarsa bu işten sıyrılabileceklerini, suçüstü durumunu birkaç kurbanla örtebileceklerini düşünüyorlar. Fatma Betül Hanım 4 ay önce içine doğmuş, bir hisse almış, 4 ayda hisse 80 katına çıkmış. Yine içine doğmuş, o gün satmış ve aslında bir gün sonra alması gereken paralar ne hikmetse Fatma Betül Hanım'ın cebine konmuş. Öyle bir para ki 167 milyon, 2.2 milyar lira olmuş. Yani 6 milyondan saysanız 27 daire parası koymuşlar, 367 daire parasına çıkmış. Böylesine büyük bir vurgun var burada ve bu vurgunu kimlerle yapmış, kimlerle konuşmuş, kimlerle iletişim halinde? Kim al demiş, kim sat demiş? 900 milyarlık bir soygun, Fatma Betül Hanım şurada 2 milyarı götürmüş. Fatma Betül Hanım yalnız değildir. Fatma Betül Sayan Kaya yalnız değildir. Orada yüzlerce Fatma Betül Sayan Kaya var. Geç kalınmıştır. Soruşturmalar etkisizdir, eksiktir. Adımların ivedilikle atılması gerekir.

"KİM SAKLIYOR LİSTEYİ"

241 kişilik liste bir an evvel açıklanmalıdır. Kim tutuyor bu listeyi? Kim saklıyor? Kimi koruyorsunuz? Fatma Betül Sayan Kaya'nın şu anda tutuklanmış olması tek başına bir şey ifade etmez. Fatma Betül Hanım'ın suçu neydi? Piyasa bilgilerini önceden almak, içeriden almak, insider trading. Fatma Betül Hanım tutuklandı, saniyeler içerisinde hashtag açıp bir video yayınladılar: Duruşumuz belli videosu, duruşları belliymiş. ya siz Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanacağını nasıl öğrendiniz de bu videoyu hazırladınız? Nereden aklınıza geldi? Kim söyledi? Her şey sizin içinize doğuyor. Asıl açılması gereken hashtag 'Fatma Betül Sayan Kaya yalnız değildir' hashtagidir. Yalnız yapmadı ve sizin duruşunuz olabildiği kadar saklamaya, olabildiği kadar üstünü örtmeye dönük bir duruştur. Tabii bu iş patlak verene kadarki bu soygunun içindeki AKP kadrolarının varlığını gördüğümüzde de artık ayyuka çıkmış saklanamaz gerçeklik ortaya çıktığına göre, AKP kadrolarının, tepedekilerinin bir bölümünün hırsızlığı artık kesindir."

"MİLLETİN DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR"

Emir, partisinin 1'inci Olağan Kurultayına ilişkin olarak, "Ayın 8'inde pazar günü 81 ilde 3 bin sandıkta üyelerimiz sandığa gidecekler ve YENİ Parti'nin genel başkanını belirleyecekler. Tüm üyelerimize sesleniyorum: Beraber pazar sabahı sandıklara gidiyoruz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha seçmek üzere o sandıkları oylarımızla patlatıyoruz. Türkiye'ye, dünya siyasi tarihine en demokratik örneklerden birini kazandırıyoruz. Artık yukarıdan aşağıya bir siyaset değil, üyeden genel başkanı seçen yepyeni ve demokratik bir siyaset anlayışına geçiyoruz. Daha demokratik, daha katılımcı ve üyenin genel başkanı doğrudan seçebildiği yepyeni bir siyaset tarif ediyoruz. İşte bu siyaset tarzı bugün YENİ Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı bir yeniliktir, bir demokratikleşmedir. Ama göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda tüm siyasi partiler bunu yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü artık Türkiye'de de, siyasi partilerde de tek adam dönemi bitmiştir, milletin dönemi başlamıştır" diye konuştu.