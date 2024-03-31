Murat Kurum, ailesiyle birlikte oy kullandı

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HAKAN KAYA

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve oğlu Mehmet Kurum ile birlikte oyunu Kağıthane İmece İlkokulu'na 1166 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurum, "Oyumuzun İstanbulumuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz" dedi.

Yurttaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum da, eşi Şengül Kurum ve oğlu Mehmet Kurum ile birlikte Kağıthane İmece İlkokulu'na gelerek, saat 11.30 sıralarında 1166 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"İNŞALLAH BÜYÜK BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞAYACAĞIZ"

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurum şunları söyledi:

"3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbullu hemşehrilerimizle paylaştık. Onların misafiri olduk. Onların evlerine, semtlerine, mahallelerine gittik. Öncelikle tüm İstanbullu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Beni kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için, bağırlarına bastıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık ve Şengül hanımla birlikte Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbulumuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem trafik çilesinin bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız."

"İNŞALLAH BUGÜN ERKEN BİR BAYRAMI DA TÜM İSTANBULLULARLA BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Tüm vatandaşlara oy kullanmalarını ve sandıklara sahip çıkması için çağrıda bulunan Kurum, "Gitsinler oylarını kullanıp, kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. ve inşallah akşam 5'te oy verme işlemi bitecek. 5'ten önce bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar. 31 Mart bugün, her gün bugünü söylüyorduk. 31 Mart gelecek yüzler gülecek. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saraçhane'de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşehrilerimizle paylaşacağız." dedi.

"SEÇİMİ İL BAŞKANLIĞINDAN TAKİP EDECEK"

Seçim sürecini AKP İl Başkanlığında takip edeceğini söyleyen Kurum, "Teşkilat mensuplarımız da orada tüm sandıklarımızı SKM'mizle birlikte inşallah takip ediyor olacağız. Hem orada bir ihtiyaç varsa o ihtiyacı giderme adına hem de süreci birebir takip etme adına il başkanlığımızda olacağız" şeklinde konuştu.

Murat Kurum da, eşi Şengül Kurum da şu ifadeleri kullandı:

"Seçimimiz ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah bizim de mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur diye düşünüyorum."