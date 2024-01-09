Murat Kurum, bıçaklı saldırıda yaralanan imamı ziyaret etti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kurum, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Usta'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurum, dün akşam Fatih Camisi'nde meydana gelen menfur saldırıdan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Saldırıda yaralanan Galip Usta'yı hastanede ziyaret ettiğini, kendisiyle ilgili doktorlardan bilgi aldığını belirten Kurum, "Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımız, hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de yakinen hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun diyorum. Allah böyle kaza, bela bir daha yaşatmasın. Bu saldırıyı da lanetliyorum, kınıyorum." dedi.

Kurum, İstanbul'un her sokağında ve mahallesinde huzur ile mutluluğu, herkesle kardeşçe yaşama hukukunu güçlü bir şekilde devam ettireceklerini dile getirdi.

"İyi günde, kötü günde biz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür kendisi çok iyi. Tekrar tüm İstanbul'umuza, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kendisi de Galip Hocamıza, ailesine, buradaki tüm arkadaşlarımıza hem teşekkürlerini hem de geçmiş olsun dileklerini iletti."

Aynı saldırıda yaralanan cami cemaatinden Bilal Erdem'in de sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kurum, hastalar için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirtti

Kurum, cami cemaatinin Galip Usta'yı beklediğini anlatarak, "Cemaati sabırsızlıkla hocamızın camiye dönmesini bekliyor. Biz de bekliyoruz. Çok şükür ikisi de sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

"Hocamızın şu anda klinik durumu iyi."

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir de iki yaralıya geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Gerekli tetkikleri, tedavileri dün geceden beri yaptık, yapıyoruz. Hocamızın şu anda klinik durumu iyi. Muhtemelen bugün veya yarın servise alacağız. Herhangi bir hayati tehlike şu anda içermiyor. Genel durumu da gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Kurum'a ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Murat Kurum, daha sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bilal Erdem'e de ziyarette bulundu.

Bu ziyarette Kabaktepe, Memişoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı.