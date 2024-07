Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirildi

Güncel

Haber: DÜZGÜN BARIŞ DENİZ/ Kamera: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - "Sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen" Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum getirildi. Devir- teslim töreninde konuşan Kurum, "Sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar var. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı göevine getirilen Murat Kurum, bakanlıkta gerçekleşen tören ile görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı. Özhaseki, "Bugün buradan ayırırken vicdanen rahat olarak ayrılıyorum. Görevi en az benim kadar iyi yönetecek bir arkadaşıma devrediyorum. Benim yarım bıraktığım işleri Murat Kurum kardeşim devam ettirecektir" ifadelerinde bulundu.

Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederek, yarım kalan projeleri sürdüreceğini bildiren Murat Kurum, 11 ilde yapılan deprem konutlarının bir an önce teslim etmek istediklerini, ülke genelinde deprem dönüşümünü en hızlı şekilde yapacaklarını ifade etti. Kurum, şunları söyledi:

"Görev aldığım her işte amacım, aziz milletimize hizmet etmektir. Ülkemiz malumunuz bir deprem ülkesi. Çok acılar yaşadık. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Başta 11 ilimizde afetten etkilenen vatandaşlarımızın evlerini bir an önce teslim etme arzusuyla tüm ekibimizle görevimizi layıkıyla yapıp, vatandaşlarımıza karşı sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz. Tabii sadece 11 ilimizde değil, bugünlerde yaşadığımız, şahit olduğumuz sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar var. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz."

İklim değişikliğiyle mücadelenin de önemine değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan işte İzmir'de, Balıkesir'de yaşadığımız yangınlar… Ben buradan İzmirimize Balıkesirimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malumunuz iklim değişikliğiyle mücadele de bakanlığımızın en önemli görev alanlarından bir tanesi. Bu noktada çevremizi, doğamızı gözümüz gibi koruyarak, yeşil alanlarımızı arttıracağız. Ülkemizin güzelliğine güzellik katacak adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz. Başta sıfır atık projelerimiz olmak üzere millet bahçeleriyle, yeşil alanlarımızla birlikte iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon çerçevesinde adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Çevre konusundaki hassasiyetimizi bu noktada arttırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız. Burada gerek çevre, gerek doğa, gerek deprem dönüşümü başta olmak üzere tüm işleri içtenlikle, samimiyetle yapacağımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum."