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Murat Kurum, deprem açıklamalarının siyasi polemik haline getirildiğini belirtti - Son Dakika
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Murat Kurum, deprem açıklamalarının siyasi polemik haline getirildiğini belirtti

Murat Kurum, deprem açıklamalarının siyasi polemik haline getirildiğini belirtti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında yaptığı deprem açıklamalarının siyasi polemik haline getirildiğini söyledi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin can kaybı olduğunu belirtti ve Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kurum, yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını ifade etti.

31.01.2024 23:59  Güncelleme: 00:08
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin canlarının gittiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."

Kurum ayrıca paylaşımında, bugün katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ve başka bir yayında Cumhuriyet tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin sözlerinin bulunduğu videolara da yer verdi.

Kaynak: AA

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