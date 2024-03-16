Murat Kurum: İstanbul\'da 1,8 puan fark var, bazı araştırma şirketleri daha fazla olduğunu söylüyor

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, son anket sonuçlarına ilişkin, "1-1,5 puan biz öndeyiz dediğimiz yerden bunun üzerine koya koya gidiyoruz. Şu an 1,8 puan fark var. Bazı araştırma şirketleri bunun çok daha üzerinde olduğunu da ifade ediyorlar." dedi.

Katıldığı Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, kentte vatandaşın geleceği adına sürekli yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Kentteki toplu taşıma filosunun yorgun olduğunun belirtilmesi üzerine Kurum, "Filo yorgunluğundan ziyade aslında yönetim anlayışında yorgunluk, ilgisizlik, olayı sahiplenmeme var. Bugün İstanbul'da metrobüste aslında 2019'daki yolcuyla hemen hemen aynı yolcu taşınıyor, baktığınızda araç sayısı fazla ama işte her gün biz yanan otobüs, arıza yapan metrobüs ve yolda kalan yolcuları görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, "Vaatlerini hatırlamayan bir belediye başkanı karşımızda duruyor, 'Ben onu hatırlamadım, öyle bir vaat vermedim, verdim ama başlayamadım. İşte fizibilitesi yetişti, yetişmedi.' gibi bahaneler üretiyor. Hani 'Engelleniyoruz.' diyorlardı ya bu açıklamaları aslında engellenmediklerini de net şekilde ortaya koydu. Kendileri olaydan bihaber." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının aktarılması üzerine Kurum, "KİPTAŞ bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın zamanında sosyal konutu İstanbul'da başlatan yapı. Sen de yapabilirdin, oradaki bilgiyi, beceriyi, oradaki kabiliyetli kadrolarla birlikte taş üstüne taş koyup sen de üretseydin. Üretmeyeceksin, 'O TOKİ'ci, o şöyleci, o böyleci."' diye konuştu.

Kurum, İmamoğlu'nun katıldığı bir TV programındaki "650 bin konut imkansız. Hatta 100 bin çok bile 5 yılda." yorumunun hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Deprem olduğunda 'Konutlarımızı yapacağız. Elazığ'dan, Malatya'dan başlayıp 1 yılda teslim edeceğiz.' dedik. O zaman da 'Bitiremezsiniz.' dediler. Bitirdik. İzmir'de deprem oldu. '1 yılda Bayraklı'da İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yapacağız.' dedik. Yaptık. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da sel oldu, ilçe yok oldu. Gittik, söz verdik. Şimdi hamdolsun orada insanlarımız yaşıyor. Asrın felaketinde yine 'Yapamaz.' dediler. Geldiler, milletimizin aklını karıştırmak için 'Bedavaya yapacağız.' gibi türlü vaatler verdiler. Biz gittik, il il, ilçe ilçe etkilenen her yerde, 3 ayda 180 bin konutun temelini attık. 6 Şubat'ta o konutların teslimleri başladı."

Kurum, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Marmaray ve Kuzey Marmara Otoyolu için de aynılarının söylendiğine işaret ederek "Bunlara kalsanız hiçbir iş yapmayın, oturun, izleyin, vatandaşımız da depremi beklesin. Ulaşım çilesi daha da artsın. Bu yani yönetim bakış açısı, anlayışı bu. Bu anlayış bizi nereye götürür?" eleştirisinde bulundu.

"İSMEK'i yeniden hayata geçireceğiz"

Kurum, İstanbul'da İSMEK'in yeniden hayata geçirilip geçirilmeyeceğine dair soruyu da şöyle yanıtladı:

"İSMEK'i 39 ilçede faaliyet gösterecek şekliyle yeniden hayata geçireceğiz. Bir araya geldiğim sanayiciler, 'Ara teknik eleman noktasında sorunlarımız var.' diyor. Tüm sanayi bölgelerinde ara teknik eleman yetiştiren İSMEK'lerimizi kuracağız. Burada ara teknik eleman noktasında çalışmak isteyenlere o eğitimi vereceğiz, sertifikalandıracağız."

"Elinizdeki güncel anket verileri nelerdir?" sorusuna da Kurum, "31 Mart akşamı kazanacağız. Bunu gittiğimiz her yerdeki coşkudan, heyecandan, azimden görüyoruz. Sahadaki ilgi, sevgi doğal anketi gösteriyor. 1-1,5 puan biz öndeyiz dediğimiz yerden bunun üzerine koya koya gidiyoruz. Şu an 1,8 puan fark var. Bazı araştırma şirketleri bunun çok daha üzerinde olduğunu da ifade ediyorlar. Üzerine koyarak farkı aça aça büyük bir zaferi kazanıyor olacağız." yanıtını verdi.

YRP, Saadet, Gelecek ve DEVA seçmenine seslendi

Seçimlere kendi adaylarıyla giren Yeniden Refah Partisi (YRP) ve mütedeyyin seçmene yönelik çağrısı sorulan Kurum, YRP ile mayıs seçimlerinde aynı ittifak içerisinde mücadele ederek zafer kazandıklarını söyledi.

Seçmenlerin 31 Mart'ta önlerindeki tabloya bakarak karar vereceğine inandığını vurgulayan Kurum, "Burada CHP'ye kazandırmanın ne anlama geldiğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz de Saadet Partili seçmenimiz de Gelecek Partili ve DEVA Partili seçmenimiz de net şekilde biliyor. Sandıkta milletimizin geçmişe dönüp bakarak, bu oyların kime nasıl faydası olduğunu düşünerek hareket edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kurum, İstanbul'da CHP'nin kendisine "Kürt dostu" imajı çizmeye çalıştığının ifade edilmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Kürt dostu olmak, Kürt vatandaşlarımızı, Alevi vatandaşlarımızı istismar etmek midir, yoksa Kürt ve Alevi nüfusumuzun yoğun olduğu yerlere hizmet götürmek midir? 22 yıldır AK Parti'de yaptığımız siyaset budur; 81 ilde yaşayan 85 milyon vatandaşımızı kardeşimiz bildik. Bugün Hakkari'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da hizmetlerin hepsi, her vatandaşımızın eşit şekilde erişebilmesi anlayışıyla hayata geçirilmiştir. Kürt dostu olmak, her bir vatandaşı eşit görmektir, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden eşit hizmeti sunabilmektir."

İstanbul'da herkesin oyuna talip olduğunu vurgulayan Kurum, "DEM Partililerin standına uğrar mısınız?" sorusuna, "Oraya da öbür tarafa da uğrarım. Derneğine de vakfına da giderim. Alevi vatandaşlarımızın tüm vakıflarına, derneklerine gidiyorum." yanıtını verdi.

Kurum, kırmızı çizgisinin "terör" olduğunu belirterek "Teröre karşı söylemde netiz. Her türlü terör odağına karşı duruşumuz bellidir. Terörün dışında herkes de bizim kardeşimizdir." dedi.

"İşten çıkarılan tüm kardeşlerimizi işe alacağız"

AK Parti'nin 2019'da yaklaşık 79 bin personelle belediyeyi devrettiğini, 2024'e personel sayısının 92 bin 176 olduğunu belirten Kurum, "47 bin kişi işe girmiş, 33 bin 725 kişi işten çıkarılmış. Şimdi bunların hepsi mi beceriksiz, liyakatsiz? Bahaneleri, 'İşe gelmiyorlar.' Peki 92 bin personeliniz var şu an. Hepsi işe geliyor, işi biliyor. O yüzden mi metrobüsler o halde? O yüzden mi vaatlerinizi gerçekleştiremiyorsunuz? Biz, o işten çıkarılan, evine ekmek götüremeyen tüm kardeşlerimizi işe alacağız. Onların yaptığı gibi haksız yere kimseyi de ekmeğinden etmeyeceğiz." diye konuştu.