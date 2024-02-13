Murat Kurum, İstanbul\'da sıcak yuvaları artırmak istiyor

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstiyoruz ki Darülacezemizle birlikte yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bu sıcak yuvaları İstanbul'da artıralım." dedi.

Kurum, Darülaceze ziyaretinde yaptığı konuşmada, 129 yıllık tarihe sahip bu mekanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buradaki samimiyeti, ilgiyi gördüklerinde Darülaceze'nin niye tercih edildiğini daha iyi anladıklarını aktaran Kurum, "İstiyoruz ki Darülacezemizle birlikte yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bu sıcak yuvaları İstanbul'da artıralım." diye konuştu.

Her alanda kendine yeten, üreten, istihdam oluşturan ve bu manada tüm dünyaya meydan okuyan bir Türkiye için İstanbul'un kıymetini çok iyi bildiklerini dile getiren Kurum, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görev yaptığım süre boyunca nerede bir deprem, afet olsa oraya koşan, milletimize söz veren, o sözleri de hamdolsun gerçekleştiren bir kardeşiniz olarak buradayım. Şimdi 'Sadece İstanbul' diyerek de bu birikimi İstanbul için, İstanbul'un yarınları için 31 Mart akşamı itibarıyla vermeye devam edeceğiz."