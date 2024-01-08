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Murat Kurum: İstanbul'un anahtarını geri alacağız - Son Dakika
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Murat Kurum: İstanbul'un anahtarını geri alacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Meydanı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un anahtarını geri alacaklarını ve şehrin sorunlarını çözeceklerini belirtti. Kurum, İstanbul'un ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre ve eğitim gibi alanlardaki sorunlarını çözeceklerini ve İstanbul'un değerini artıracaklarını söyledi. Ayrıca, belediye bütçesinin İstanbulluların hizmetine harcanacağını vurguladı.

Murat Kurum: İstanbul\'un anahtarını geri alacağız
08.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:42
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız." dedi.

Kurum, Üsküdar Meydanı'ndaki AK Nokta'yı ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti.

"Yeniden İstanbul diyoruz. Şimdi İstanbul diyoruz. Sadece İstanbul diyoruz." diyen Kurum, tüm motivasyonu bu kente vereceklerini ifade etti.

Kurum, "İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız. Anlaştık mı? O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz. Hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un yeniden ehil ellere geçeceğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul'un tek bir riskli yapısı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. Yeşil alanlarının arttığı, mavisinin korunduğu, müsilaj tehlikesinin bir daha yaşanmadığı tarihinin, kültürünün, ecdadın bize bıraktığı eserlerinin kıymetinin bilindiği, değerinin bilindiği, gençlerin burada İstanbul'un bir parçası olarak, bir değeri olarak her sürecinde yönetimine katkı sunduğu, kadınlarla el ele, kadınlarla üreterek, kadınlarla orada İstanbul'un 964 mahallesinde kimin ihtiyacı varsa hak eden... Az önce bir gencimiz diyor ki 'Benim ihtiyacım vardı. Ben Burs alamadım. Başvurdum ama burs alamadım.' Hani nerede hak, hani nerede hukuk, hani nerede adalet? Biz adaletli olacağız. Herkese hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri göstereceğiz."

"İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz"

Bugüne kadar tüm afetlerde hep milletin yanında olduklarını anlatan Kurum, şimdi de belediye başkanları ve milletvekilleriyle aynı anlayışla çalışacaklarını kaydetti.

Kurum, uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emin olun ilgili tüm bakanlıklarımızla yine bu konuda yapacağımız projeleri çalışıyoruz. İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz. İstanbul'un değerini biliyoruz. İstanbul'un değerinin nasıl arttırılacağını biliyoruz. Buradaki belediye bütçesi dışında da kaynaklarının arttırıldığı, kaynaklarının reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz."

Kaynak: AA
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