Murat Kurum, Şahintepe Mahallesi\'nde protesto ile karşılaştı

OKTAY YILDIRIM - ÇAĞATAN AKYOL
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Başakşehir'de katıldığı bir program sırasında; Şahintepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde haklarının verilmediğini iddia eden yurttaşların protestosu ile karşılaştı. Daha sonra mahallelinin sorunlarını bir odada dinleyen Kurum, "Kanal İstanbul'u yapacak mısınız" sorusuna ise yanıt vermedi.
Murat Kurum, İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) faaliyet gösteren esnaf ile bir araya geldi. Evleri kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan ve haklarının karşılığının verilmediğini savunan Şahintepe Mahallesi'ndeki bir grup yurttaş da Kurum'un programına katıldı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Burada söz alıp soru sormak isteyen mahalleli Nagihan Kamçı'ya izin verilmedi. Program bitiminde de Kurum'un peşini bırakmayan mahalleli, polisin engellemesine ve müdahale etmesine karşın Kurum ile bir odada görüşmeyi başarabildi. Dört kişinin katıldığı görüşmedeki bazı anlar da mahalleli tarafından kayda alındı. Görüşmenin daha sonraki kısmında ise video çekilmesine izin verilmediği öğrenildi.
KURUM, SORUNLARI NOT ALDI
Kayıt altına alınan görüntülere göre Nagihan Kamçı, yaşadıkları sorunları anlatarak Kurum'un daha önce "Yapacağız" dediği, İstanbul'a aday olduktan sonra ismini telaffuz etmediği Kanal İstanbul projesini hatırlattı. "Bu konu hakkında hiç yorum yapmıyorsunuz. Vazgeçtiniz mi, vazgeçmediniz mi" diye sordu. Kurum, "Neden vazgeçtik mi" diye yanıt verdi. Kanal İstanbul projesinin tekrarlanmasının ardından Kurum ise konu hakkında bir şey söylemedi, önündeki kağıda not aldı.
"BELEDİYE BAŞKANINIZ BİZE GÖRÜNMEDEN KAÇIYOR"
Bir başka yurttaş da "Kanal İstanbul var diye bizi sürgün ettiniz buradan. Ben şu anda kendi evimde kalamıyorum. Sabahın 05.00'inde gelip komşumun evini yıktılar. Binlerce polisle bize işkence ettiler. Biz buranın vatandaşıyız. Belediye başkanınız geliyor, mahallede bize görünmeden kaçıp gidiyor" diye tepkisini dile getirdi.
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