Murat Kurum\'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Kurum'un konuşmasından satır başları:
"Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, proje ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.
İstanbulluların bir kardeşi ve evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bilfiil 39 ilçemizde teşkilatlarımızla, adaylarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce proje ve eserlerimizi paylaştık. Bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum"
Bugün sahur saati itibariyle sandık kurullarımıza, teşkilatlarımıza, 90 gündür ev, iş, ailesinden feragat eden teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim, benimle yol yürüyen her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.
İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.
Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve vatandaşımızla el ele verip zor günleri nasıl atlattıysak aynı anlayışla ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çalışacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı ve bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. BBP bizimle beraber yol yürüdü. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Aziz İstanbullulara en büyük teşekkürü yapmak istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Bugün milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle birlikte üzerimize düşen vazifeleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
Eksiğimiz neyse onu gidermek için teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Bu süreçte seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Bu seçimlerin İstanbul ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum - Son Dakika
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
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