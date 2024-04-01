Murat Kurum\'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, proje ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

İstanbulluların bir kardeşi ve evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bilfiil 39 ilçemizde teşkilatlarımızla, adaylarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce proje ve eserlerimizi paylaştık. Bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum"

"İSTANBUL'UN MURAD'I İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Bugün sahur saati itibariyle sandık kurullarımıza, teşkilatlarımıza, 90 gündür ev, iş, ailesinden feragat eden teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim, benimle yol yürüyen her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve vatandaşımızla el ele verip zor günleri nasıl atlattıysak aynı anlayışla ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çalışacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı ve bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. BBP bizimle beraber yol yürüdü. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Aziz İstanbullulara en büyük teşekkürü yapmak istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Bugün milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle birlikte üzerimize düşen vazifeleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Eksiğimiz neyse onu gidermek için teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Bu süreçte seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Bu seçimlerin İstanbul ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."