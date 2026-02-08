Murat Ongun'dan, 9 Mart'ta Başlanacak İbb Davası İçin Mahkemeden "Yalan Makinesi" Talebi - Son Dakika
Murat Ongun'dan, 9 Mart'ta Başlanacak İbb Davası İçin Mahkemeden "Yalan Makinesi" Talebi

08.02.2026 12:22  Güncelleme: 14:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Murat Ongun, mahkemeye sunduğu dilekçede, kendisi ve tanıkların yalan makinesine bağlanarak ifade vermesini talep etti. Ongun, hakkındaki suçlamaların çoğunun tanık beyanlarına dayandığını belirterek, adil yargılanma için bu talebin önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 9 Mart'ta başlanacak yargılama süreci için yalan makinesi talebinde bulundu. Ongun, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Kendim tüm savunmamı ve bana sorularak tüm sorularıma yanıtlarımı yalan makinesine bağlı olarak yapmayı ve vermeyi kabul ediyorum. Aynı şekilde beyan sahiplerinin de sorularımıza yalan makinesine bağlanarak cevap vermesini saygıyla talep ediyorum" ifadesini kullandı.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talep dilekçesi sundu. Ongun, mahkemeye sunduğu dilekçede, hakkındaki suçlamaların neredeyse tamamının tanık anlatımları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelere dayandığını kaydederek, kendisinin savunmasının ve beyan sahiplerinin yalan makinesine bağlanarak konuşmasını istedi.

Ongun, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Örgüt yöneticiliği ve 64 ayrı eylemle suçlanıyor bulunmaktayım. Kapsamlı bir çalışma sonunda söz konusu suçlamalara temel olarak tanık, gizli tanık ya da etkin pişman ifadelerinin dayanak yapıldığını müşahade ettim. Oysa bu beyanların pek çoğu kendi içinde ya da birbiriyle çelişmektedir. Pek çok beyan, mahkemeye de sunacağımız resmi belgelerle zıt içerik barınmaktadır. Pek çok beyan, suçlama ile ilgisi olmayan şahıslardan alınmış, konular birbirine karıştırılmıştır. Öyle ki 11 farklı içerik ve usulden müteakip farklı eylemlerde aynı tanık beyanları aynı içerikte kullanılmıştır. 54 ayrı eylemde aynı tanığın aynı içerikteki ifadesi kullanıldığı gibi 40'dan fazla eylemde 40 aynı tanık beyanı kullanılmıştır."

"Bu duruşmaların selameti açısından yalan makinesi hayati önem taşımaktadır"

İddia makamının birbirinden bağımsız konularda, sık sık tanık beyanlarını delil mayihetinde kullanması, doğal olarak beyanların doğruluğu ve güvenilirliğini, adil yargılanmanın ana unsuru haline getirmiştir. Hal böyleyken 64 eylemle suçlanan ben Murat Ongun, değerli mahkemenizden yalan makinesi talebinde bulunuyorum. Kendim tüm savunmamı ve bana sorularak tüm sorularıma yanıtlarımı yalan makinesine bağlı olarak yapmayı ve vermeyi kabul ediyorum. Aynı şekilde beyan sahiplerinin de sorularımıza yalan makinesine bağlanarak cevap vermesini saygıyla talep ediyorum.

Her ne kadar ülkemizdeki yargılamalarda böyle bir uygulama olmadığını bilsem de beyan temeline oturtulan bu duruşmada hakkaniyetli ve kamuoyunu ikna edici bir karara varmanın yolunun, beyanların doğruluk teyidi ile olacağına da eminim. Adına 'Yüzyılın Soruşturması' sıfatını bizzat iddia makamı takmıştır. Bu kadar önemli ve hassas bir soruşturmanın, kovşturma aşaması da doğal olarak Yüzyılın Davası sıfatını alacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli hukuk kurumları, STK'lar, medya ve siyasiler tarafından takip edilecek olan bu duruşmaların selameti açısından yalan makinesi hayati önem taşımaktadır.

Beyanların üzerine inşa edilen 'Yüzyılın Soruşturması' için yalan makinesi talebime, iddia makamının da destek vereceği ve aynı şekilde talepte bulunacağına da eminim. Bu vesile ile kıymetli mahkemenizden bu teknik cihazı ve profesyonel kullanıcılarını duruşmalarda hazır bulundurmanızı en derin saygımla arz ederim."

"Sübjektif algı, kişisel yorum, ceza tehdidi ve vaat ilişkilerinin etkisi altında kalan bir anlatı haline dönüşmektedir"

Öte yandan Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş de aynı taleple mahkemeye sunduğu dilekçede "Ceza yargılamasında ifade ve beyanlar tek başına delil olarak kabul edildiği ve içerikleri denetimden yoksun bırakıldığı ölçüde, maddi gerçeğe ulaşmayı sağlayan bir araç olmaktan çıkmakta; sübjektif algı, kişisel yorum, ceza tehdidi ve vaat ilişkilerinin etkisi altında kalan bir anlatı haline dönüşmektedir. Belirtilen nedenlerle, ifade ve beyanlara dayalı bir İddianamede, anlatımların içerik itibarıyla doğruluğu, tutarlılığı, objektifliği ve de samimiyetinin nesnel ölçütlerle sınanması; çelişkilerin görünür kılınması ve beyanların isnat edilen eylemlerle gerçek anlamda bağlantılı olup olmadığının ortaya konulması zorunludur. Zikredilen çerçevede, müvekkil Murat Ongun, İddianamede kendisine isnat edilen hususlar bakımından kendi beyanlarının doğruluğunun nesnel biçimde sınanmasından hiçbir surette kaçınmadığını açıkça ortaya koyabilmek için beyanlarının doğruluğu açısından poligraf eşliğinde ifade vermeye rıza gösterdiğini ve anılan yöndeki değerlendirmeye gönüllü olarak katılmayı kabul ettiğini beyan etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

