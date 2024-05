Muratlı\'da Hayırsever Kemal Darcan Ortaokulu Temeli Atıldı

Güncel

Muratlı ilçesinde hayırsever Kemal Darcan tarafından yaptırılacak 20 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever iş insanı Kemal Darcan tarafından Muratlı ilçesi Kurtpınar Mahallesi'nde yaptırılacak okulun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın nüfusunun 1 milyon 167 bin olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın her yıl yaklaşık 30 bin göç aldığını aktaran Soytürk, "Yani kısaca her yıl yaklaşık bir Muratlı ilçesi kadar nüfus ilimize geliyor. Bunun alt yapısını, yollarını hazırlamak lazım, hastanelerini, okulunu yapmak lazım. Birçok alt yapı ihtiyacı var. Burada hem yerel yönetimlere hem de devletin birçok birimine iş düşüyor. Hastaneler yapılıyor, bitmeden yeni hastane ihtiyacı çıkıyor. Okul yapılıyor, inşaatı bitmeden yeni okul ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Kısacası her yıl 24 derslikli 10 okul zaten yapmamız gerekiyor." dedi.

14 okulun ihalesini Valilik yapacak

Soytürk, Milli Eğitim Bakanlığının da onayı ile depreme dayanıklı olmayan binaların yıkıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıkılan binaların yerine planlanan okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanımızın yaklaşık 6 ay önce ilimizi ziyaretlerinde uzun uzun konuştuk, programa aldırdık ve teknik personel sıkıntısını hem yerel yönetimlerimizden hem OSB'lerden aldığımız destekle giderdik. Ankara'daki protokol, imza, onay kısımlarını birebir takip ettik ve sonucunda da işlerimizin yüzde sekseninin yaklaşık maliyeti ve ihaleye çıkması, ihale tarihi alınması anlamında yüzde seksenini tamamladım. Elimizde çok az bir iş var, onların yaklaşık maliyetini de hazırladık. Yakın bir tarihte ihaleye çıkacağız. Ayrıca TOKİ tarafından yapılması beklenen 14 okul gecikince Bakanlığımız ile görüştük, bu 14 okulun da Valilik olarak ihalesini biz yapacağız."

Kemal Darcan Ortaokulunda konferans salonu, teknoloji ve tasarım atölyeleri, spor salonu, uzay gözlem evi, geniş oyun ve teneffüs alanları yer alacak.