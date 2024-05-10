Muratlı'da Hayırsever Kemal Darcan Ortaokulu Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratlı'da Hayırsever Kemal Darcan Ortaokulu Temeli Atıldı

Muratlı\'da Hayırsever Kemal Darcan Ortaokulu Temeli Atıldı

Muratlı ilçesinde hayırsever Kemal Darcan tarafından yaptırılacak 20 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın nüfusunun 1 milyon 167 bin olduğunu ve her yıl yaklaşık 30 bin göç aldığını belirtti. Soytürk, ayrıca 14 okulun ihalesinin Valilik tarafından yapılacağını açıkladı. Kemal Darcan Ortaokulu, konferans salonu, teknoloji ve tasarım atölyeleri, spor salonu, uzay gözlem evi, geniş oyun ve teneffüs alanlarına sahip olacak.

10.05.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde hayırsever Kemal Darcan tarafından yaptırılacak 20 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever iş insanı Kemal Darcan tarafından Muratlı ilçesi Kurtpınar Mahallesi'nde yaptırılacak okulun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın nüfusunun 1 milyon 167 bin olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın her yıl yaklaşık 30 bin göç aldığını aktaran Soytürk, "Yani kısaca her yıl yaklaşık bir Muratlı ilçesi kadar nüfus ilimize geliyor. Bunun alt yapısını, yollarını hazırlamak lazım, hastanelerini, okulunu yapmak lazım. Birçok alt yapı ihtiyacı var. Burada hem yerel yönetimlere hem de devletin birçok birimine iş düşüyor. Hastaneler yapılıyor, bitmeden yeni hastane ihtiyacı çıkıyor. Okul yapılıyor, inşaatı bitmeden yeni okul ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Kısacası her yıl 24 derslikli 10 okul zaten yapmamız gerekiyor." dedi.

14 okulun ihalesini Valilik yapacak

Soytürk, Milli Eğitim Bakanlığının da onayı ile depreme dayanıklı olmayan binaların yıkıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıkılan binaların yerine planlanan okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanımızın yaklaşık 6 ay önce ilimizi ziyaretlerinde uzun uzun konuştuk, programa aldırdık ve teknik personel sıkıntısını hem yerel yönetimlerimizden hem OSB'lerden aldığımız destekle giderdik. Ankara'daki protokol, imza, onay kısımlarını birebir takip ettik ve sonucunda da işlerimizin yüzde sekseninin yaklaşık maliyeti ve ihaleye çıkması, ihale tarihi alınması anlamında yüzde seksenini tamamladım. Elimizde çok az bir iş var, onların yaklaşık maliyetini de hazırladık. Yakın bir tarihte ihaleye çıkacağız. Ayrıca TOKİ tarafından yapılması beklenen 14 okul gecikince Bakanlığımız ile görüştük, bu 14 okulun da Valilik olarak ihalesini biz yapacağız."

Kemal Darcan Ortaokulunda konferans salonu, teknoloji ve tasarım atölyeleri, spor salonu, uzay gözlem evi, geniş oyun ve teneffüs alanları yer alacak.

Kaynak: AA

Recep Soytürk, Konferans, Tekirdağ, Muratlı, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratlı'da Hayırsever Kemal Darcan Ortaokulu Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Muratlı'da Hayırsever Kemal Darcan Ortaokulu Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement