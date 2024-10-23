Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Ülkemizde Bir Ahlak Reformu Yapmamız Gerekiyor"

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni kitabı "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet"in tanıtım ve imza gününde, "Ülkemizde bir ahlak reformu yapmamız gerekiyor. Bir ulusal seferberlik, bir etik devrimi... Bir an önce toparlanıp tekrar yeni bir başlangıç yapacağız. Hukuk zemininde yapacağız. Demokratik gücümüzü kullanarak yapacağız" diye konuştu.

Başkan Uysal'ın edebiyat dünyasına adım attığı "Lavinya'nın Aşkla İmtihanı" isimli öykü kitabının ardından inceleme dalındaki yeni kitabı "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet", Cumhuriyet Kitapları'ndan çıktı. Uysal'ın yeni kitabının tanıtımı ve imza günü, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Antalya'nın siyaset, iş, sanat dünyasının bir araya geldiği etkinliğe kent sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Uysal, kitabının bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını söyledi. Toplumun ayrıştığı, umutsuzluğa sürüklendiğini, insanları bir arada tutacak değerlerin, kavramların, kurumların yıprandığını belirten Başkan Uysal, kitabın bu çerçevede bu kavramları yeniden hatırlattığı aktardı. Uysal, şöyle konuştu:

"Gelecekte neler yapacağımızı kavrayabilmek için bunları yeniden konuşmaya çok ihtiyacımız var"

"Sadece bir nostalji duygusuyla 'Ne günlerdi, neler başardık' demek için değil gelecekte neler yapacağımızı, neler yapmakla mükellef olduğumuzu, gelecek kuşaklarımız için ne gibi tedbirler almamız gerektiğini kavrayabilmek için bunları yeniden konuşmaya çok ihtiyacımız var. O yüzden, 21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet kitabını yazma gereği duydum. Sorumluluk hissettim. Bu vatanı seven, bu vatanın alternatifsiz tek vatanımız olduğunu kavrayan, anlayan bu vatanın, insanımızın geleceği için kaygılanan, bunu düşünen bütün insanların sorumluluğuyla bu fikirleri bir araya getirmek ve bu fikirler ekseninde konuşabilmek için bu kitap ortaya çıktı."

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına büyük bir ayrışma, parçalanma, ekonomik kriz ve eğitimden göçe her alanda yönetim sorunlarıyla girdiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Yüz yıl önce ne yaptıysak bugün de yaptığımız zaman çocuklarımızın geleceğini kurtarırız"

"Bizi liflerimize ayırıyorlar. Bizi çarpanlarımıza ayırıyorlar. Bizi kronik alıcı ve kronik yönetilen durumuna sokuyorlar. Sistem sokuyor. Basiretsiz yöneticilerimiz sokuyor. Dünya müesses nizamı sokuyor. Bu bizim hafızamızda var. İşte yüz yıl önce hep beraber yaptığımızı bugün de yaparsak önümüzde hiç kimse duramaz. Yüz yıl önce ne yaptıysak bugün de yaptığımız zaman çocuklarımızın geleceğini, bu ülkenin sınırlarını hep beraber omuz omuza kurtarırız."

Uysal, dünyanın yapay zeka ve robot teknolojisine yatırım yaptığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirdiği bir dönemde Türkiye'nin yüz yıl önceki ruhla bugüne yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal, "Bu trenlerin hepsini kaçırırsak, bu topraklarda ulusal birlik bütünlük içinde ayakta kalmamız mümkün değil. ya bugün bu birlik ve beraberliği sağlayacağız ya da hiçbir zaman sağlayamayacağız" dedi.

"21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" kitabının bunları anlattığını aktaran Başkan Uysal, hızla eğitim kurumlarının dönüşümüyle yeni yüzyılın karşılanması gerektiğini söyledi. Eğitim kurumlarının topyekun birer kuluçka, birer fikir merkezi, birer ulusal girişim merkezine dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Uysal, şöyle tamamladı:

"Ülkemizde bir ahlak reformu yapmamız gerekiyor. Bir ulusal seferberlik, bir etik devrimi... Bebeklerin üzerinden para kazanılıyor. Acıma yok. Göçmen ticareti, insan ticareti, akla gelen her şey mubah kabul ediliyor. Dünyanın bütün kara para sistemleri ülkemize doluşuyor. Ülkemizde kurumsallaşan hiçbir şey bırakılmıyor. Eğer bugün biz bu birliği bu dirayeti gösteremezsek yarın gerçekten geçmiş olsun. O yüzden bir an önce toparlanıp tekrar yeni bir başlangıç yapacağız. Hukuk zemininde yapacağız. Demokratik gücümüzü kullanarak yapacağız. Mutlaka yapacağız."

Başkan Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" açıklamalarını da değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi altında Türk milleti olarak bir araya gelen insanların ülkenin birliği ve beraberliğinden hiçbir zaman rahatsız olmadığını söyleyen Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"Uğranılan bir takım haksızlıklar, bir takım yanlış yönetim, bir takım hukuksuzluklar bazı insanlarımızda demokratik mücadele azmini arttırdı ama birlik beraberlik ve kardeşlik duygusunu zedelemeden... Ama bazı insanlar da silahlı terör faaliyetine giriştiler. Şu anda bizim devletimizi yönetenler, bütün güçlülüklere rağmen, bütün haksızlıklara rağmen, uğradığı onca sıkıntıya rağmen bu ülkeden, bu milletten kopmamış, birliğini, beraberliğini dağıtmamış, geleceğe olan tutkulu inancını ve mücadelesini bırakmamış insanlarımızı açığa düşürdü. Silaha sarılıp onun bunun etkisiyle, onun bunun korumasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıranlara manevi anlamda ezdirdiler."

Uysal, konuşmasının ardından yeni kitabını imzaladı. Okurların uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde Başkan Uysal, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili fikirlerini paylaşmaya ve sorumluluk almaya devam edeceğini söyledi.