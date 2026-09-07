Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Zabıta Haftası\'nda personele teşekkür edip pastayı kesti

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı için düzenlenen buluşmada konuşan Uysal, "Hizmetlerinden dolayı zabıta arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, kent yaşamının korunması ve ilgili mevzuatın uygulanması için görev yapan zabıta ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Başkan Uysal'la buluştu. Programda zabıta personeliyle sohbet eden Uysal, teşkilatın 200'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı ekiplerle birlikte kesti.

Zabıta personelinin güç koşullar altında, özveriyle çalıştığını belirten Uysal, "Zabıtamız güç koşullarda hizmet ediyor. Sınırlı sayıda personelimiz ve sınırlı bütçemize rağmen şehrimizde kamu otoritesini yasal sınırlar içinde, en uygun ve en ölçülü biçimde temsil ediyor. Hizmetlerinden dolayı zabıta arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her birini ayrı ayrı kutluyor, zabıta teşkilatımızın 200'üncü yılında başarılarının devamını diliyorum" dedi.