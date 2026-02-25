Muratpaşa'da Gürültü ve Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa'da Gürültü ve Tehdit

25.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Litvanya Kültür Parkı çevresindeki gürültü ve tehditler mahalleliyi rahatsız ediyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Lara Fener Mahallesi'ndeki Litvanya Kültür Parkı çevresinde toplanarak, geç saatlere kadar gürültü yapan ve mahalleliyi tehdit eden gruplar bölge yaşayanlarını bezdirdi. Bu gruplar yüzünden akşamları sokağa çıkamaz hale geldiklerini belirten bölge halkı, defalarca şikayetçi olduklarını ancak çözüm bulunamadığını anlattı.

Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde 1952, 1953 ve 1956 sokakların çevrelediği, eski adı 'Huzur Parkı' olan Muratpaşa Belediyesi'ne ait Litvanya Kültür Parkı, yaklaşık 1 yıldır özellikle akşamları yolları kapatan, alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyenlerin mekanı oldu. Kentin en seçkin bölgelerinden biri olan parkın etrafındaki birçok ailenin bu nedenle ciddi rahatsızlık yaşadığı, park çevresinde gece saatlerinden itibaren toplananların hem gürültü hem de görüntü kirliliğinin yanı sıra kendilerini uyaranları da tehdit ettikleri, birçok mahalle sakiniyle kavgaya karıştıkları, döner bıçaklı saldırılarda bulundukları öne sürüldü. Geç saatlere kadar yedikleri ve içtiklerinin çöpleriyle parkı kirletenlerin ayrıca park ve etrafındaki kaldırımlar ve evlerin duvarlarına da uygunsuz yazılarla zarar verdiği belirtildi.

DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİ

Bölgedeki bir sitenin yöneticisi Ercan Bayar, her gün gürültü yapan bu kişilerin bir süre önce buraya alıştıklarını belirterek, "Başta her şey normaldi. Ondan sonra tabii çoğaldılar. Acayip çoğalmaya başladılar. Çoğaldıktan sonra burada da bir ses ve gürültü kirliliği ve başka olaylar da arttı. Tabii bundan buradaki bütün siteler, herkes çok şikayetçi olmaya başladı. Biz defalarca hep 112'ye haber vererek, polis çağırdık. Hatta CİMER'e bile şikayette bulunduk, siteler olarak. Bir araya gelip imza topladık, şikayet ettik. Emniyet elinden geleni yapmaya çalıştı. Geldiler, o grubu dağıttılar ondan sonra fakat polis burada fazla kalmadı tabii. 5 dakika kaldıktan sonra gittikten sonra bir de baktık yine geliyor, bütün herkes doluşuyor" dedi.

'DÖNER BIÇAĞIYLA BİLE SALDIRIDA BULUNDULAR'

Parkta geç saate kadar ses ve gürültü kirliliği oluştuğunu anlatan Bayar, "Yüksek sesle müzik dinleme, bağrışma, kavga ve gürültüler meydana geldi. Her seferinde şikayetçi olduk. Birkaç seneden beri de böyle devam etti. En son yani burada tehditler de var. Site sakinleri çok tehdit altındaydı. Tatsız olaylar çok yaşandı. Polisi çağırıyoruz diye tehditler, hatta balkondan seslenenlere hakaret, küfür, sinkaflı laflar falan edilmiş. Onları bildirdik emniyete. Kavga oldu, bir site sakinimizin kız arkadaşına karşı tatsız şeyler yaşanmış. O arkadaş da onlara karşı çıkmış ve sitenin önünde darbetmeye kalkıştılar. Hatta döner bıçağıyla bile saldırıda bulundular. Yani çok büyük tatsızlıklar yaşanıyor" diye konuştu.

'HUZUR PARKI'NDA HUZUR KALMADI

Parkta toplananların yaşattıkları nedeniyle bazı bölge sakinlerinin evlerini satmak istediğinden de bahseden Ercan Bayar, şöyle dedi:

"Buranın eski adı Huzur Parkı. Mahalle sakinlerimiz bu parka çocuklarıyla çıkıp, oturup faydalanamıyor. Bir çay içmeye ya da bir şey yapmaya inemiyorlar korkudan. Akşamları burası acayip araba doluyor ve insanlar siteye gelirken rahatça giremiyor. Acayip kalabalık bir trafik oluşuyor. Bu önlenemedi bir türlü. Nedenini bilmiyoruz. Daha önce duyduğumuza göre burada başka bir park varmış. Orada toplanıyormuş bu gençler. Ondan sonra orada da çok şikayetler geldiği için artık oraya gidememişler. Başka bir yer aradılar kendilerine. Şimdi ben de merak ediyorum acaba Antalya'nın şu güzel sahil şeridi var. Oturmak istiyorsan, bir çay, kahve, bir şey içmek istiyorsan oraya da gidebilirsin. Burası mahalle arasında ne işleri var burada onu anlayamıyorum. Ne anlıyorlar burada? Masalar kuruluyor, sandalyeler açılıp kapanıyor. Burada oturup muhabbet, sohbeti ben anlamış değilim açıkçası."

DÖNER BIÇAKLI SALDIRI

Park sınırındaki bir sitede ikamet eden vatandaş, geçen yıl mart ayında site girişinin bu kişiler tarafından araçlarla kapatıldığını belirterek, yolu açmalarını istemesi üzerine döner bıçaklı saldırıya uğradığını dile getirdi. Bir başka mahalleli de İl Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçildiği, bir süre bu kişilerin gelmediğini ancak son dönemde yeniden huzursuzluğun başladığını anlattı.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Litvanya, Güvenlik, Antalya, Güncel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Gürültü ve Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Abdullah Kavukcu’dan ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına yanıt Abdullah Kavukcu'dan ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına yanıt
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan CHP lideri Özgür Özel’e “Terörsüz Türkiye“ ziyareti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP lideri Özgür Özel'e "Terörsüz Türkiye" ziyareti
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:56
Galatasaray’ı yenen takıma FIFA’dan şok ceza
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza
11:49
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:02:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Gürültü ve Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.