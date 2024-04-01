MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|180
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,82
|Kullanılan Oy
|:
|40.291
|Geçerli Oy
|:
|38.467
|Katılım Oranı
|:
|% 67,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 39,96
|15.372
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 24,42
|9.394
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 11,9
|4.579
|DİĞER
|% 7,47
|2.872
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,44
|1.709
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 4,32
|1.662
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,42
|931
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,38
|530
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 1,06
|409
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,89
|341
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,54
|207
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,39
|150
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,36
|138
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,17
|63
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,09
|36
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,09
|35
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,07
|28
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,03
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 67,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 54,91
|4.253
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 21,87
|1.694
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 10,51
|814
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,71
|675
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,03
|157
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,58
|45
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,41
|32
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,3
|23
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,28
|22
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,23
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,17
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,66
|Katılım Oranı
|:
|% 74,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL ORBAY
|% 45,82
|2.495
|AK PARTİ
|SUPHİ IŞIK
|% 44,15
|2.404
|İYİ PARTİ
|İSMET ÖZCAN
|% 9,35
|509
|YENİDEN REFAH
|FERİT GÜRBÜZ
|% 0,68
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|% 53,02
|965
|DEVA PARTİSİ
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
|% 31,15
|567
|DEM PARTİ
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|% 7,69
|140
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ELİTAŞ
|% 7,53
|137
|YENİDEN REFAH
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|% 0,44
|8
|CHP
|TANER TANRIVERMİŞ
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,56
|Katılım Oranı
|:
|% 73,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 48,57
|4.102
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 46,27
|3.908
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 1,8
|152
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 1,75
|148
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,45
|38
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,38
|32
|BTP
|BAHRİ BOZ
|% 0,21
|18
|HKP
|ULAŞ ÖZÇELİK
|% 0,2
|17
|VATAN PARTİSİ
|YÜCEL UÇAK
|% 0,2
|17
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,17
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 65,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GİYASETTİN AYDEMİR
|% 60,49
|2.695
|AK PARTİ
|ABDULBARİ HAN
|% 22,72
|1.012
|CHP
|AKIN OKYAY
|% 10,03
|447
|BAĞIMSIZ
|DOĞAN DEDE
|% 1,95
|87
|YENİDEN REFAH
|ABDULBAKİ BALİ
|% 1,84
|82
|MHP
|SERACEDDİN SOLHAN
|% 1,08
|48
|BTP
|AHMET BAŞARA
|% 0,52
|23
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|% 0,52
|23
|HÜDA PAR
|VEYSEL EŞİM
|% 0,4
|18
|HKP
|FATİH SÖĞÜT
|% 0,29
|13
|SAADET
|SADIK AYDIN
|% 0,16
|7
Son Dakika › Güncel › MUŞ SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
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