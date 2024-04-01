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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:06
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MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 180
Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Kullanılan Oy : 40.291
Geçerli Oy : 38.467
Katılım Oranı : % 67,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 39,9615.372
AK PARTİFEYAT ASYA% 24,429.394
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 11,94.579
DİĞER% 7,472.872
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,441.709
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 4,321.662
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 2,42931
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,38530
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 1,06409
SAADETRIDVAN BOZ% 0,89341
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,54207
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,39150
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,36138
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,1763
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,0936
HKPHATİCE KARA% 0,0935
DSPSELİM BIYIK% 0,0728
TKHARJİN AVCİ% 0,0311
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 67,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 54,914.253
AK PARTİYAKUP KAYA% 21,871.694
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 10,51814
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,71675
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,03157
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,5845
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,4132
HKPKEMAL BİN% 0,323
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,2822
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,2318
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,1713
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 89,66
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL ORBAY% 45,822.495
AK PARTİSUPHİ IŞIK% 44,152.404
İYİ PARTİİSMET ÖZCAN% 9,35509
YENİDEN REFAHFERİT GÜRBÜZ% 0,6837
KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAŞİM ARIK% 53,02965
DEVA PARTİSİNİMETULLAH DEMİRTAŞ% 31,15567
DEM PARTİMAŞALLAH OVALIOĞLU% 7,69140
HÜDA PARİBRAHİM ELİTAŞ% 7,53137
YENİDEN REFAHMEHDİ DEMİRTAŞ% 0,448
CHPTANER TANRIVERMİŞ% 0,173
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 97,56
Katılım Oranı : % 73,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 48,574.102
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 46,273.908
SAADETNURULLAH BOZ% 1,8152
CHPMEVLUT GÜVENİR% 1,75148
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,4538
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,3832
BTPBAHRİ BOZ% 0,2118
HKPULAŞ ÖZÇELİK% 0,217
VATAN PARTİSİYÜCEL UÇAK% 0,217
HÜDA PARİZZET URAL% 0,1714
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 65,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGİYASETTİN AYDEMİR% 60,492.695
AK PARTİABDULBARİ HAN% 22,721.012
CHPAKIN OKYAY% 10,03447
BAĞIMSIZDOĞAN DEDE% 1,9587
YENİDEN REFAHABDULBAKİ BALİ% 1,8482
MHPSERACEDDİN SOLHAN% 1,0848
BTPAHMET BAŞARA% 0,5223
DEVA PARTİSİMUHAMMED ALİ ATALAY% 0,5223
HÜDA PARVEYSEL EŞİM% 0,418
HKPFATİH SÖĞÜT% 0,2913
SAADETSADIK AYDIN% 0,167

Kaynak: AA

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