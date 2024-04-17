Muş'ta 40 bin TL'ye çoban bulunamıyor
MUŞ - Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, 40 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor.
Besiciler, hayvanlarına bakacak çobanı bulmak için çaba sarf ederken, 40 bin liraya varan aylık maaş, giyecek, yemek ve ayakkabı gibi avantajlar sunmalarına rağmen çoban bulamıyorlar. Özellikle gençlerin kırsal bölgelerden şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik anlamında iş gücü eksikliğine yol açıyor. Gençlerin çalışmak için batı illerini tercih etmelerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da çoban bulamamanın sıkıntısının yaşandığını söyleyen Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, özellikle gençlerin sosyal güvencesi olduğu için büyük şehirlere giderek asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini kaydetti. Salkım, "Baharın gelişiyle hayvanlarımızı meralara saldık. Şimdi, bizim şöyle bir sorumuz var sektör olarak. Aslında bu sorun Türkiye geneli bir sorundur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu sorumuz daha büyüdü. Biz 40 bin TL maaşla çoban bulmaktan zorluk çekiyoruz. Maaşı 40 bin TL olmasına rağmen biz çoban bulmaktan zorluk çekiyoruz. Bunun yanında biz her yıl çobanlara peynir ve yün vermemize rağmen bulamıyoruz. Çoban bulamamamızın sebebi ise kırsal alanlarda biz gençleri tutamıyoruz. Gençler şehir merkezlerinde özellikle tekstil ortamlarında, farklı iş ortamlarında asgari ücretle bu işi kendilerine daha cazip buluyorlar. Oysaki çoban maaşı şu anda 40 binin üzerindedir. Bu iyi bir para. Buna rağmen biz çoban bulamıyoruz. Bu sadece Muş'un sorunu değildir, bu Türkiye geneli bir sorundur. Türkiye geneli hayvancılık sektörü çoban sıkıntısı çekiyor" şeklinde konuştu.
Muş'un besicilik geleneğini sürdürmek ve sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun etkili bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen besicilerden Mizgin Sönmez ise "İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarımızı meralara çıkardık. Her yıl olduğu gibi bu yılda çoban bulmakta zorlanıyoruz. 40-50 bin TL maaş vermemize rağmen çoban bulamıyoruz. Kimse çobanlık yapmak istemiyor. Bazen bir aile bir çoban tutuyor, bazen birkaç aile birleşip çoban tutuyorlar. Maalesef çoban bulmak bu kadar kolay değil. Kışlık peynir, yeme içme ve diğer tüm ihtiyaçlarını biz karşılamamıza rağmen çoban bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.
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