Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'ya kaptıran aileler DEM Parti'yi suçluyor - Son Dakika
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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'ya kaptıran aileler DEM Parti'yi suçluyor

Muş\'ta çocuklarını terör örgütü PKK\'ya kaptıran aileler DEM Parti\'yi suçluyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Muşlu aileler, çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanıyor ve çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor.

21.08.2024 13:16
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan anne ve babalar, yıllardır hasretini çektikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Benim oğlum lise öğrencisiydi. Tatil dönemlerinde çalışıyordu. Babasına çarşıya gidip geleceğini söyledi ama gitti bir daha da gelmedi. Aramalarımıza rağmen ulaşamadık. Liseye giden oğlumu kaçırıp götürdüler ve eline silah verdiler. Milletin çocuklarını alıp götürdüler."

Alaattin Koçhan, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, "Oğlum çalışmak için Bursa'ya gitti. Oradan Diyarbakır'a götürdüler. Ersin, oğlum, sesini duyuyorsan gel. Senin yerin annenin, babanın yanı. 6 yıldır oğlumun özlemini çekiyorum. Gelmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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