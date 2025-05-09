Muş'ta Engellilere Yönelik İki Mesleki Kurs Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Engellilere Yönelik İki Mesleki Kurs Açıldı

Muş'ta engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla 'Bilgisayar Destekli Muhasebe' ve 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama' kursları açıldı. Kurslar, Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirildi ve katılımcılara mesleki beceriler kazandırmayı hedefliyor.

09.05.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta engellilere yönelik iki mesleki kursun açılışı yapıldı

MUŞ - Muş'ta engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla iki yeni kursun açılışı gerçekleştirildi.

Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu Muş İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen kurslar, Vadi Park'ta bulunan Muş Engelliler Derneği bünyesinde faaliyete başladı. "Bilgisayar Destekli Muhasebe" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" başlıklarında açılan kurslarda, farklı yaş gruplarından engelli kadın ve erkek kursiyerler eğitim alacak. Eğitim programı kapsamında kursiyerlerin hem mesleki beceriler kazanmaları hem de özgüvenlerini geliştirerek toplumsal yaşama daha etkin şekilde katılmaları hedefleniyor. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek, ayrıca istihdam süreçlerinde de destek sağlanacak.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, kentte engellilere yönelik sürdürülen çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, "35 yıllık idarecilik tecrübemle söylüyorum; Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Ancak Muş Engelliler Derneği, gördüğüm en aktif derneklerden biri. Son 20 ayda üçüncü kursumuzu açıyoruz. Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli, 1 milyon lira bütçeli sportif bir projeyi başlattık. Engelli bireylerimizin spordan üretime her alanda aktif olmaları için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

Engelli bireylerin sportif başarılarına da değinen Vali Çakır, "Takımımız gününde olsaydı şu an Süper Lig seviyesinde mücadele eden bir takımın derneğinin açılışını yapacaktık. 120 bin nüfuslu Muş'un, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerle rekabet ettiğini görmek gurur verici. Şanlıurfa gibi güçlü rakiplere karşı mücadele ediyoruz. Bu azim ve başarı, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kursların içeriğine ilişkin de bilgi veren Çakır, "Burası bir okul. Burayu biz öyle görüyoruz. Halk eğitimlerde zaten farklı kurslar da açıyoruz. Açmış olduğumuz kurslar vasıtasıyla engelli kardeşlerimizin, ailelerimizin 1-2 saat soluklanması bile bizim için bir artı. O yüzden biz her zaman devletin resmi kurumları başta olmak üzere tüm STK'larımız, iş insanlarımız, belediye başkanlarımız hepimiz yanınızdayız. Yani sizin yüzünüzün gülmesi demek gerçekten de hepimizin yüzünün gülmesi demek. O yüzden bütün çabamız budur. Sokağa ne kadar çok engelli kardeşimizi çıkartırsak, evinden alıp topluma ne kadar kazandırırsak biz işimizi o kadar güzel yapmış sayılırız. Hele bir de bunlar üretime, istihdama dahil olurlarsa bu mutluluklar da artar" dedi.

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Türkiye İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Sağlık, Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Bilgisayar, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kadın, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Engellilere Yönelik İki Mesleki Kurs Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:49:57. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Engellilere Yönelik İki Mesleki Kurs Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.