Muş\'ta Filistin İçin Kermes Düzenlendi

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Muş'ta Filistin yararına kermes düzenlendi.

Umut Kervanı Derneği Muş Şubesince İstasyon Caddesi'nde açılan kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kadınların evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemelerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

Dernek temsilcisi Mustafa Şakar, İsrail'in Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

Filistin'de kadın, bebek ve çocukların acımasızca katledildiğini belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Saldırıların durmasını istiyoruz. Düzenlediğimiz kermesle oradaki mazlumlara, kadınlara ve çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Kadınların evlerinde hazırladığı yemekler, yaptıkları hediyelik eşyaları satışa sunduk. Elde edilen geliri Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Destek veren herkese teşekkür ederim."