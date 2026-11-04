Muş'ta kontrolden çıkan kamyonet takla attı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta kontrolden çıkan kamyonet takla attı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Muş\'ta kontrolden çıkan kamyonet takla attı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Muş\'ta kontrolden çıkan kamyonet takla attı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Muş'ta Kızılağaç beldesi Kurtuluş mevkiinde Batman'dan gelen kamyonet virajda kontrolden çıkıp takla attı. Araçtaki 5 kişiden 2'si öldü, yaralanan sürücü ve 2 kişi Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MUŞ'ta virajda takla atan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Muş yönüne giden İ.A. yönetimindeki 48 UU 358 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkıp takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 5 kişiden F.A. ve A.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü İ.A. ile A.A. ve M.A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: DHA
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