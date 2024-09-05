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Uzmanlardan Çanta Kullanımı Uyarısı

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Muş'ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi uzmanlar, doğru çanta kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Çocukların çanta kullanımıyla ilgili önemli noktalara değinen uzmanlar, çantanın ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10'undan fazla olmaması gerektiğini vurguladı.

05.09.2024 19:23
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Muş'ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi uzmanlardan çanta kullanımı uyarısı

MUŞ - Muş'ta Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına kısa süre kala uzmanlar, doğru çanta ve kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Okul çantası ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10'undan fazla olmaması gerektiğinin altını çizen Muş Devlet Hastanesi Uzman Fizyoterapist Evliya Oğuz, öğrenciler için çanta uyarısında bulundu. Oğuz, özellikle ağır çantaların uzun vadede öğrencilerin omurga sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, Yanlış çanta kullanımı çocuklarda sırt ve bel ağrılarına, postür bozukluklarına yol açacağını ileri sürdü. Çocukların sırt çantalarını dengeli bir şekilde taşımaları ve çift askı kullanmaları oldukça önemli olduğunu vurgulayan Fizyoterapist Oğuz ayrıca, çantaların ergonomik özelliklere sahip olması gerektiğini vurguladı ve ebeveynlere, dolgu malzemeli, sırt destekli ve bölmeli çantaları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Doğru çanta seçiminin ve kullanımının, öğrencilerin hem fiziksel gelişimleri hem de okul performansları üzerinde olumlu etkileri olacağını ifade eden Oğuz, "Eğitim-öğretim sürecinin başlamasıyla birlikte ailelerden en sık aldığımız sorulardan biri çanta kullanımıyla ilgili. Çanta kullanımı basit bir konu gibi görünse de, çocukların fiziksel gelişimi açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklar, eğitim-öğretim dönemi başladığında günlük yaşamlarının büyük bir kısmını okulda geçirdikleri için, kullandıkları çantalar da onlar için büyük bir önem taşımaktadır. Öncelikle, çocuğun taşıdığı çantanın ağırlığı, çocuğun vücut ağırlığının %10'unu aşmamalıdır. Örneğin, 40 kg ağırlığındaki bir çocuğun çantasının ağırlığı 4 kilogramı geçmemelidir. Kullanılan çantaların sırt destekli olması gerekiyor. Ayrıca, askıların dolgu malzemesinden yapılmış olması, çocuğun omuzlarını incitmeyecek ve ağırlık aktarımı sırasında ağırlığın daha rahat bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Çanta alırken, bölmelere sahip olması da sağlıklı bir tercih olacaktır; bu sayede eşyalar daha dengeli bir şekilde yerleştirilebilir" dedi.

Çocukların çanta kullanımıyla ilgili önemli noktalara değinen Oğuz, "Defterleri ve kitapları, çantanın farklı bölmelerine yerleştirebilmektir. Bu sayede, yükün tek bir tarafa toplanması engellenir ve çanta daha dengeli bir şekilde kullanılır. Bu şekilde hareket edilirse, çocuklar doğru çanta kullanımı alışkanlığını kazanmış olurlar. Doğru çanta kullanımı, çocukların fiziksel gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Eğer uygun çanta seçilmezse, çocuklarda "fotik postür" adı verilen, fiziksel gelişimi olumsuz etkileyebilecek duruş bozuklukları ortaya çıkabilir. Yanlış çanta kullanımı, bu tür postür sorunlarına neden olarak, çocuğun vücudunda dengesiz bir yük dağılımına sebep olur. Ancak doğru çanta kullanımı, bu postür bozukluklarını engelleyerek, çocuğun sağlıklı bir fiziksel gelişim süreci geçirmesini sağlar. Sonuç olarak, çocukluk çağında doğru çanta kullanımı oldukça önemlidir. Hem fiziksel sağlıkları için hem de eğitim süreçlerinde rahat edebilmeleri adına, çocuklara doğru çanta kullanma alışkanlığını kazandırmak büyük bir öncelik olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Çanta Kullanımı Uyarısı
Kaynak: İHA

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