Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlılıkla darbecilere ders verdiğini ve asil ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Ayrıca, şehitlerimizi rahmetle anarak millete sıhhat, afiyet ve huzurlu günler diledi.

15.07.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Türk milleti olarak asırlar boyu geçmişten geleceğe gururla taşıdıkları değerler üzerine yazılan bir destanın 15 Temmuz gecesinde tarih sayfalarına işlendiğini belirtti.

Çanakkale'den geçit vermeyen Türk milletinin yine aynı kararlılıkla göğsünü siper ederek darbecilere verdiği ders ile asil ruhunu tüm dünyada gösterdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca birçok darbeyi, hainlikleri bugün olduğu gibi güçlü karakteri, iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin asaletiyle aşan Türk milleti, 15 Temmuz gecesi de şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları namertlere çiğnetmemiştir. Terör örgütü mensuplarının karşısında son derece sağlam bir duruş sergileyen milletimizi ve tüm Muş halkımızı tebrik ediyorum. Vatanımızın her karış toprağında ayak izleri bulunan ecdadımızın emanetini geleceğe taşımak milletimizin, devletimizin şanı, şerefi ve hepimizin boynunun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman Türk milletimizin kazandığı demokrasi zaferinin ilan edildiği 15 Temmuz gecesi, vatanı, milleti uğruna mücadele ederek can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Aziz milletimize sıhhat, afiyet ve huzurlu günler diliyorum."

Kaynak: AA

Avni Çakır, Demokrasi, 15 Temmuz, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement