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Muş Valisi Avni Çakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Türk milleti olarak asırlar boyu geçmişten geleceğe gururla taşıdıkları değerler üzerine yazılan bir destanın 15 Temmuz gecesinde tarih sayfalarına işlendiğini belirtti.

Çanakkale'den geçit vermeyen Türk milletinin yine aynı kararlılıkla göğsünü siper ederek darbecilere verdiği ders ile asil ruhunu tüm dünyada gösterdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca birçok darbeyi, hainlikleri bugün olduğu gibi güçlü karakteri, iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin asaletiyle aşan Türk milleti, 15 Temmuz gecesi de şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları namertlere çiğnetmemiştir. Terör örgütü mensuplarının karşısında son derece sağlam bir duruş sergileyen milletimizi ve tüm Muş halkımızı tebrik ediyorum. Vatanımızın her karış toprağında ayak izleri bulunan ecdadımızın emanetini geleceğe taşımak milletimizin, devletimizin şanı, şerefi ve hepimizin boynunun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman Türk milletimizin kazandığı demokrasi zaferinin ilan edildiği 15 Temmuz gecesi, vatanı, milleti uğruna mücadele ederek can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Aziz milletimize sıhhat, afiyet ve huzurlu günler diliyorum."