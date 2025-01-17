MÜSİAD'dan En İyi Boykot Çağrısı - Son Dakika
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MÜSİAD'dan En İyi Boykot Çağrısı

MÜSİAD\'dan En İyi Boykot Çağrısı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, boykotun en iyi yolunun üretmek olduğunu vurguladı.

17.01.2025 20:47
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Boykot çok kıymetlidir, değerlidir ama biz iş adamları olarak diyoruz ki en iyi boykot üretmektir, üretirsek bir başkasının malına ihtiyaç duymayız, almayız. Nasıl bu başarıyı İHA'larda, SİHA'larda yaşadıysak, bütün sektörlerde bu başarıyı yakalamak zorundayız." dedi.

MÜSİAD Yalova Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kadıköy beldesinde bir otelde düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. MÜSİAD tarihine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın sadece bir iş insanları derneği olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu söyledi.

Adil bir dünyanın inşası için çalışırken hem ekonomik hem insani değerleri yücelten bir davanın temsilcileri olduklarını ifade eden Asmalı, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her zaman mazlumun sesi, hakkın savunucusu olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Asmalı, Gazze'de 466 gündür İsrail'in soykırım uyguladığını, üçüncü yılına giren Rusya- Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını ve ticaret savaşlarının, yorgun ve gergin olan küresel gündemi daha da sıkıştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Küresel ekonomik parçalanma riskinin her geçen gün daha da derinleştiği mevcut konjonktür içinde Türkiye, bilhassa son 20 yılda elde ettiği siyasi ve ekonomik tecrübesi, 100 yılı aşan üretim becerisiyle bölgesinin en etkin gücü olmayı başarmıştır. Zalim Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırma sürecinin de en önemli aktörüdür Türkiye. Bu pozisyonda 2025 yılı içinde de perçinleyerek devam ettirecektir. Bizler Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunun, 784 bin kilometrekarelik yüz ölçümünden çok daha fazla anlam ifade ettiğinin farkındayız. Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan bu düşünceyle MÜSİAD olarak hem 2025 yılına hem de devam eden döneme büyük umutlarla bakıyoruz."

"En iyi boykot üretmektir"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, Türkiye'nin özellikle bu süreçte güçlü olması gerektiğini, Türkiye'nin güçlü olmasının mazlumların da güçlü olması anlamına geldiğini söyleyen Asmalı, şunları kaydetti:

"Güçlü olmanın yolu iktisaden güçlü olmaktan geçiyor. İktisaden güçlü olursak dünyada söz sahibi oluruz. Hepinizin bildiği gibi dünyada bir Çin fırtınası esiyor. Çin, 2004 yılında küresel sanayi üretiminde yüzde 8,6 olan payını 2022 yılında yüzde 30,2'ye çıkardı. Yani dünyada üretilen sanayi ürünlerinin üçte birini Çin tek başına üretiyor. Amerika, Avrupa, Japonya'da durum bunun tam tersi. Dolayısıyla bizim bir sloganımız var. 'En iyi boykot üretmektir'. Boykot çok kıymetlidir, değerlidir ama biz iş adamları olarak diyoruz ki en iyi boykot üretmektir, bizler üretirsek bir başkasının malına ihtiyaç duymayız, almayız. Nasıl bu başarıyı İHA'larda, SİHA'larda yaşadıysak, bütün sektörlerde bu başarıyı yakalamak zorundayız. Şu anda hamd olsun insansız hava araçlarında Türkiye'miz dünyada açık ara lider ve dünya piyasalarının yüzde 65'ini domine ediyor tek başına. Ne kadar üretirsek, teknoloji yatırımı yaparsak, milli ve yerli üretime odaklanırsak ekonomimiz de o derece canlanacak ve bizler dünya siyasetinde çok daha fazla söz sahibi olacağız."

Protokol konuşmaları sonrası Asmalı'ya hediye takdim edildi. Ardından MÜSİAD Yalova Şube Başkanı olan Abdulkadir Özkan ile görevi kendisine devreden Adem Saruhan'a plaket verildi.

Programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Türkiye, yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan En İyi Boykot Çağrısı - Son Dakika

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