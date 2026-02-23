MÜSİAD'dan Yeni Dünya Düzeni Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MÜSİAD'dan Yeni Dünya Düzeni Vurgusu

MÜSİAD\'dan Yeni Dünya Düzeni Vurgusu
23.02.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirterek, "Türkiye bu kez oyunu sadece izleyen değil, oyunun kurallarını belirlemede söz sahibi olan bir ülke olma iddiasında.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirterek, "Türkiye bu kez oyunu sadece izleyen değil, oyunun kurallarını belirlemede söz sahibi olan bir ülke olma iddiasında." dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından Balçova ilçesindeki bir otelde, şehit ve gazi aileleri, yaşlılar evinde kalanlar ile kimsesiz çocukların yer aldığı iftar programı düzenlendi.

Türk tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından iftar gerçekleştirildi. İftar sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada, herkesin ramazanını tebrik ederek, "Rabb'im hepimizi sağlık ve huzur içerisinde nice ramazanlara, ardından da bayramlara eriştirsin." dedi.

Program için MÜSİAD'a teşekkür eden Elban, üretim, teknoloji ve inovasyonla Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarının önemine işaret etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de İzmir'de ramazan sofrasında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özdemir, MÜSİAD'ın yaklaşık 15 bin iş insanı üyesi, 60 binin üzerinde şirketi temsil ettiğini ve yurt içi ve dışında 177 ofisi bulunduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Özdemir, "Ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına yaklaşık yüzde 30, ihracatına 35 mertebesinde katkı sunuyoruz. Üye şirketleriyle de 3 milyon insana istihdam sağlıyoruz. Bizim için MÜSİAD çatısı altındaki bu dava, rakamların çok daha ötesinde bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini dile getiren Özdemir, küresel güç dengelerinin değiştiğini ve yeni dünya düzeninin sancılı biçimde şekillendiğini ifade etti.

Yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni dünya düzeni kurulurken, Türkiye bu kez oyunu sadece izleyen değil, oyunun kurallarını belirlemede söz sahibi olan bir ülke olma iddiasında. Geçmişte bölgedeki sorunların çözümlerini defalarca ithal edilen yöntemlerle denendi ama ithal çözümler hep kısa vadede bir kısım insanları memnun etse de uzun vadede daha derin çıkmazlara ve ayağından çıkartıp atamadığı prangalara vurdu. Böylesi dönemler yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Bugün tüm bu olanları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izleyen Türkiye, bölgeyi ithal çözümlere bırakmayacak iradeye ve dirayete sahip tek bölge ülkesidir."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise iftar programının birlik ve beraberlik açısından önem taşıdığını belirterek, İzmir'in kalkınması için iş dünyasıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da küresel ticaret ve güvenlik alanlarında belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, üretim ve rekabet gücünün korunmasının önemine dikkati çekti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur ise Türkiye Yüzyılı vizyonunu doğrultusunda üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini, İzmir'in küresel ticaret ağlarında daha etkin olması için markalaşma ve uluslararası işbirliklerine öncelik verdiklerini kaydetti.

İftar programına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, protokol üyelerine hediye takdim etti.

Kaynak: AA

Burhan Özdemir, Sivil Toplum, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Dünya, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Yeni Dünya Düzeni Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Edirne’de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor Edirne'de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:16:58. #7.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Yeni Dünya Düzeni Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.